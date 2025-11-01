Spalletti, c'era bisogno di lui. E torni ad essere antipatico

È tornato. E quando lo abbiamo riascoltato, abbiamo capito quanto ci fosse mancato. C’era bisogno di Luciano Spalletti. Ne aveva bisogno il calcio italiano. Un’ora scarsa di conferenza stampa in cui abbiamo ritrovato l’allenatore che rifugge geneticamente la banalità. Che da sempre vive immerso nella complessità. Il primo Spalletti juventino è stato uno Spalletti con baricentro stabile. Quadrato.