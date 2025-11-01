Juve, nuovo ds: tutti gli indizi portano a un nome, ecco quale

TORINO - Dopo l'allenatore, tra poco sarà il tempo del direttore sportivo. Un timing che è stato anticipato da Giorgio Chiellini mercoledì, appena prima della partita con l'Udinese, confermato poi anche da Damien Comolli a margine della conferenza stampa di Luciano Spalletti. «Il ds? La ricerca è in corso, abbiamo una shortlist ma stiamo ancora cercando» le parole utilizzate dal dirigente francese. Tutti gli indizi però portano a Marco Ottolini , liberatosi ieri dal Genoa, con il Grifone che ha preso un altro possibile profilo attenzionato dalla Juve, cioè Diego Lopez, che aveva lasciato il Lens solamente dieci giorni fa per diversità di vedute con il presidente Joseph Oughourlian.

Invece il divorzio fra il Genoa e il proprio direttore sportivo si è consumato decisamente in fretta, tanto che solo una settimana fa era lui stesso a spiegare come non avesse ancora ricevuto alcuna chiamata dalla Juve e ci fossero altre cose a cui pensare, come il bene del club rossoblù. Di più: negli ultimi giorni aveva ribadito più volte la fiducia a Patrick Vieira, salvo essere esonerato ancor prima del francese, decisione da fulmine a ciel sereno. A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Perché Ottolini è da mesi nella lista della Juventus, dove è già stato tra il 2018 e il 2022, prima di diventare un dirigente del Genoa. Per lui potrebbe essere un ritorno all'ovile e con un ruolo importante. Nei prossimi giorni è previsto l'annuncio, al netto della scaramanzia e del volere mantenere il segreto prima del comunicato ufficiale. L'approdo dell'oramai ex Genoa sembra quasi scontato, visto che la preferenza andrebbe su un italiano dopo l'arrivo, nella scorsa estate, di François Modesto dal Monza. Ovviamente la conoscenza del campionato e della società può giocare un ruolo determinante.