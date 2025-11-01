Spalletti e il bell'abbraccio con Zerbin prima di Cremonese-Juve
Il neo allenatore dei bianconeri ha ritrovato una sua vecchia conoscenza ai tempi del Napoli e il saluto è stato affettuoso
Un caloroso abbraccio: così Luciano Spalletti ha salutato Alessio Zerbin, sua vecchia conoscenza ai tempi del Napoli, oggi in prestito alla Cremonese. Un saluto sincero e affettuoso prima del fischio d'inizio di Cremonese-Juve, gara valida per la decima giornata di Serie A. Quella del debutto sulla panchina bianconera dell'ex tecnico degli azzurro.
Spalletti e Zerbin, un abbraccio nel ricordo dello scudetto vinto a Napoli
Con Spalletti, al Napoli, Zerbin ha totalizzato 14 presenze: 10 in Serie A, 3 in Champions League e una in Coppa Italia nella stagione 2022/23, conclusa con la vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli. Emozioni condivise che non sono state dimenticate venendo condivise a pochi istanti dall'inizio di una nuova avventura.