Vlahovic sbaglia un gol clamoroso, la reazione furiosa di Spalletti. Sui social: "È tornato Allegri?"

Allo Zini l'errore dell'attaccante serbo con la Juve alla ricerca del gol della sicurezza contro la Cremonese: il neo tecnico dei bianconeri non ha nascosto tutto il suo disappunto
2 min
TagsvlahovicSpallettiCremonese-Juve
Minuto di gioco numero 66, Juve in vantaggio 1-0 allo Zini contro la Cremonese: cross basso di McKennie, Vlahovic va in spaccata, colpisce il pallone, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Fuoriosa la reazione di Spalletti, che non riesce a celare tutto il suo disappunto per l'occasione mancata e si lascia andare ad ampi gesti di nervosismo. Due minuti più tardi arriva il gol di Cambiaso, che ha distende l'animo del neo tecnico dei bianconeri. I social, però, non restano indifferenti alla rabbia dell'ex ct della Nazionale.

Social scatenati per Spalletti rabbioso dopo il gol fallito da Vlahovic

In tempo reale decine e decine di commenti vanno a sommarsi: "È tornato Allegri?" scrive un utente ironizzando nell'evidenziare come Spalletti avesse ricordato l'ex allenatore della Juve, ora al Milan, in una delle sue celebri manifestazione di fastidio per una sbavatura dei suoi giocatori. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

