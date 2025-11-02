Pizarro: "Energia, passione e competenza. Con Spalletti la Juventus ha preso il top"

Prima a Udine, poi a Roma. David Pizarro ha avuto Luciano Spalletti come allenatore in due momenti diversi della sua carriera e lo conosce come pochi. Il cileno, che tra gli ex calciatori è uno di quelli che con la racchetta da padel se la cava meglio di tutti, in questo fine settimana è a Perugia, città che ospita una delle tappe della Mediolanum Padel Cup, tornei inseriti nel CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della FIP. "Sia come uomo che come allenatore la Juventus con Spalletti ha fatto un ottimo acquisto - spiega 'El Peq' -. Siamo stati insieme poco tempo fa e ho visto in lui una voglia incredibile: una voglia di tornare, di dimostrare ancora una volta il suo valore. Ha energia, passione e competenza: sono sicuro che farà bene".

Le parole di Pizzarro su Spalletti e Chivu

Di quella Roma di Spalletti faceva parte anche Cristian Chivu, ora allenatore dell'Inter. "Mi auguro che Cristian riesca a fare da allenatore quello che faceva da giocatore, perché in campo era fortissimo - ancora Pizarro -. Spero che la sua carriera in panchina possa essere altrettanto brillante: ha una bellissima squadra in mano, una delle più forti d'Italia, e sono sicuro che l'Inter anche quest'anno lotterà per il vertice".

Il commmento su Roma e Fiorentina

Occhi puntati ovviamente anche in casa Roma:"Sono stato felicissimo dell'arrivo di Gasperini - spiega -, perché conosco bene la qualità dell’allenatore. Ho seguito tanto l'Atalanta, quindi ero molto contento del suo arrivo. L'obiettivo è quello di tenere duro fino al mercato di gennaio, per arricchire ulteriormente la squadra a livello tecnico. Con qualche innesto, la Roma può restare in corsa per il campionato. Per Gasperini e la società il primo obiettivo è la qualificazione in Champions League; poi, una volta lì, tutto può succedere". Nella carriera italiana di Pizarro anche tre anni alla Fiorentina, squadra in grande difficoltà in questo inizio di stagione: "Firenze è una piazza molto complicata. Io lì ho vissuto tre anni meravigliosi, ma è vero che ci sono sempre aspettative molto alte. Per chi è del mestiere, è una grande delusione vedere la squadra in difficoltà, anche perché sul mercato hanno fatto tanto, forse tutto il possibile. I risultati, però, non stanno rispecchiando il valore e gli sforzi che la società ha messo in campo".