Spalletti dopo Juve-Sporting Lisbona: "Bellissima reazione, meritavamo di vincere"

La Juventus non va oltre il pareggio contro lo Sporting Lisbona: 1-1 allo Stadium all'esordio europeo di Luciano Spalletti sulla panchina dei bianconeri. Vlahovic risponde ad Araujo. Dopo un brutto primo quarto d'ora, la Juve cresce, trova il pareggio e in più occasioni va vicino al gol del vantaggio, senza però sfondare il muro difensivo dei portoghesi. L'allenatore dei bianconeri Spalletti ha parlato così nel post partita: "Lo Sporting è una buonissima squadra, giocano un calcio offensivo. Hanno queste riaggressioni feroci", ha affermato a Sky Sport. "Noi abbiamo avuto un inizio complicato, poi la bellissima reazione. Meritavamo anche di andare in vantaggio, ci sono state due/tre situazioni create nella maniera corretta. Siamo stati un po' sporchi nella qualità delle giocate, ma in generale la squadra ha fatto una grande prestazione. Ci sono giocatori forti che hanno fatto vedere qualità che fanno la differenza. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto della manovra, ma abbiamo soluzioni". E sull'atmosfera bianconera: "Cornice bellissima allo Stadium, tutto pieno, tutti addosso. Crea un'atmosfera bellissima che hanno percepito anche i giocatori. Tutti insieme si riuscirà a togliersi delle soddisfazioni".