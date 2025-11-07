Juve, approvato l'aumento di capitale dopo l'assemblea degli azionisti: i dettagli

L’operazione, pensata per rafforzare la solidità finanziaria del club bianconero, potrà essere realizzata in una o più tranche e nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente. La delega al Cda consentirà di procedere con l’aumento entro i prossimi cinque anni, lasciando così alla società la flessibilità necessaria per intervenire in base alle esigenze economiche e strategiche future.

Nominato anche il nuovo CdA

L’assemblea dei soci della Juventus, riunita all’Allianz Stadium, non si è limitata ad approvare l’aumento di capitale ma ha anche provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2028. Come si legge nel comunicato ufficiale, “l’Assemblea ha deliberato in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione […] e ha stabilito in 9 il numero dei suoi componenti”. I consiglieri sono stati scelti sulla base delle liste presentate dai soci Exor N.V., titolare del 65,4% del capitale sociale e del 78,9% dei diritti di voto, e Tether Investments S.A. de C.V., che detiene l’11,5% del capitale e il 7% dei diritti di voto. Entrano così nel CdA: Antonio Belloni, Gianluca Ferrero, Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Francesco Garino. Infine, “l’Assemblea ha deliberato di nominare Gianluca Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”, confermandolo alla guida del board bianconero.