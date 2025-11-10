Milik, guarda chi si rivede: incontro con Alcaraz alle Atp Finals

Da anni le Atp Finals a Torino attirano personalità di ogni settore, specialmente da quello calcistico. La città sta vivendo dei giorni sportivi importantissimi: prima Bublik allo Stadium per il Derby della Mole, poi una delegazione del Torino incontra Zverev alla Inalpi Arena. E si rivede anche un giocatore che è da parecchio tempo che non mette piede in campo, Arkadiusz Milik . L'attaccante della Juventus non gioca dal 25 maggio 2024, l'ultima partita della stagione 2023/2024. I bianconeri hanno vinto la Coppa Italia dieci giorni prima e Milik era entrato negli ultimi minuti. Da lì non si è più visto , oltre un anno e mezzo senza scendere in campo . E ora è riapparso insieme ad Alcaraz .

Milik riappare con Alcaraz: in campo manca da oltre un anno e mezzo

Nel video pubblicato sui social dall'Atp Milik ha confermato l'infortunio allo spagnolo. Dopo le presentazioni, il tennista gli ha chiesto: "Voi avete giocato ieri [sabato, ndr]?". E Milik risponde: "Io no, a causa di un infortunio. È stato un vero piacere conoscerti, complimenti ancora per la partita e ti auguro di fare un grande torneo. Possiamo farci una foto?". Poi si mettono in posa e le strade si dividono. Milik è stato poi intervistato dall'Atp: "È stata un’esperienza bellissima. Era la seconda volta che lo vedevo giocare, ed è un giocatore incredibile, non c’è altro da aggiungere. È sempre un piacere vedere giocatori di questo livello in azione. Alcaraz è davvero veloce. Le sue reazioni sono incredibili e la sua potenza è bellissima da vedere. Sono qui semplicemente come un tifoso. Mi godo il tennis, e questo mi rende felice".