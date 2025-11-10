Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Elkann su Spalletti: "Con la sua esperienza deve far vincere la Juve"

Le parole del presidente di Stellantis riguardo la squadra bianconera: " Sono riconoscente ad Andrea Agnelli"
1 min
TagsJuventusSpallettiElkann
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

"Oggi è importante che la Juventus vinca. Un allenatore come Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano". Queste le parole rilasciate dal presidente di Stellantis ed Exor John Elkann ha parlato a margine della presentazione della partnerhip del gruppo auto con Milano Cortina.

Elkann: "Spalletti deve vincere. Sono riconsocente ad Andrea Agnelli"

Parole chiare quelle di Elkann riguardo Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore della Juventus (due pareggi e una vittoria nelle prime tre partite), ha il dovere di vincere. Inoltre, Elkann ha parlato del proprio rapporto con il club bianconero: "Il rapporto della mia famiglia con la Juve è il più duraturo che esiste nel mondo. Andrea Agnelli ha dato tanto, gli sono riconoscente e anche le nuove generazioni sono molto coinvolte".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Elkann durissimo con Hamilton e LeclercSpalletti cambia la Juve
Unisciti alla community