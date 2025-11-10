Elkann su Spalletti: "Con la sua esperienza deve far vincere la Juve"

"Oggi è importante che la Juventus vinca. Un allenatore come Spalletti , con la sua esperienza, deve portarla a vincere . Che è quello che tutti i tifosi si aspettano". Queste le parole rilasciate dal presidente di Stellantis ed Exor John Elkann ha parlato a margine della presentazione della partnerhip del gruppo auto con Milano Cortina.

Elkann: "Spalletti deve vincere. Sono riconsocente ad Andrea Agnelli"

Parole chiare quelle di Elkann riguardo Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore della Juventus (due pareggi e una vittoria nelle prime tre partite), ha il dovere di vincere. Inoltre, Elkann ha parlato del proprio rapporto con il club bianconero: "Il rapporto della mia famiglia con la Juve è il più duraturo che esiste nel mondo. Andrea Agnelli ha dato tanto, gli sono riconoscente e anche le nuove generazioni sono molto coinvolte".