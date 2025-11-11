Comolli e il futuro di Vlahovic alla Juve: "Non aspettatevi nulla, non ci saranno novità prima di..."

Fresco di nuova nomina come amministratore delegato della Juventus , Damien Comolli , ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic e sull’avvio dell’era Spalletti in bianconero. “ L’accordo con Vlahovic è di parlare di futuro a fine stagione : non aspettatevi nulla prima, perché non ci saranno novità”, ha spiegato Comolli.

Juve, la parole di Comolli su Vlahovic e Spalletti

Il dirigente francese ha poi espresso grande apprezzamento per il lavoro di Luciano Spalletti, subentrato al posto di Tudor sulla panchina della Juve: “Siamo soddisfatti, ha una mente creativa ed è bello che sia così coraggioso e audace”. Comolli ha citato anche una scelta tattica come esempio dell’approccio dell’allenatore: “L’esempio è rappresentato da Koopmeiners piazzato in difesa. Abbiamo una squadra giovane, ma con diversi calciatori esperti: ogni giorno pensiamo a come vincere la prossima partita. La mia priorità dopo la nomina di ad? Vincere, non riesco a pensare a nient'altro se non a vincere. Ho un'ossessione per la vittoria. Siamo alla Juve, non c'è alternativa se non avere ambizione e desiderio di vincere, abbiamo questa storia incredibile alle spalle”.

"Direttore sportivo? Stiamo cercando il profilpo migliore"

Infine, una battuta sul nuovo direttore sportivo, ancora da nominare: “È l’unica casella che ancora manca, speriamo di annunciarlo a breve. Stiamo cercando il profilo migliore, dal punto di vista umano e sportivo”, ha concluso Comolli.