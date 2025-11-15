Comolli: "Inserisco le frasi degli allenatori nei contratti. Il dna della Juve? Ho parlato con Trezeguet"

Damien Comolli sta cercando di fare la Juventus sempre più sua. L'amministratore delegato dei bianconeri, arrivato la scorsa estate, sta portando la sua etica del lavoro all'interno della Continassa per tornare a far vincere il club. "Trascorro il 30% del mio tempo pensando alla cultura della Juve", ha affermato all'Hudl Performance Insights. "Penso che non si raggiungano risultati senza una cultura. Ho chiesto a Matuidi e Trezeguet, per citarne alcuni, quale sia il dna della Juve. Tutti rispondono nello stesso modo: ‘Vincere’". Comolli ha poi parlato del suo processo di scelta degli allenatori, che già lo ha visto coinvolto con l'arrivo di Spalletti: "Tutti gli allenatori nel colloquio con il club fanno la propria presentazione e dicono che tutto va bene. Poi quando iniziano ad allenare, dicono che tutto va male. Ora invece io inserisco quelle frasi nel contratto, per ricordare agli allenatori ciò che avevano detto. Io nel colloquio dico: ‘Noi lavoriamo così, questi sono i nostri processi, i dati guidano la scelta dei giocatori, i calci piazzati, la prevenzione degli infortuni e molto altro. Se le va bene è così, altrimenti ci stringiamo la mano e ci salutiamo’. Il tecnico deve abbracciare questa filosofia".