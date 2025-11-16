Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, Vlahovic non preoccupa Spalletti: le sue condizioni

L'attaccante dovrà riposare nei prossimi giorni: tutti i dettagli dopo il problema fisico
Andrea Losapio
2 min
Tagsjuvevlahovic
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Ieri mattina ultima seduta di allenamento della settimana per la Juventus di Spalletti, fatta di lavoro tecnico e partitelle, per poi ricominciare martedì in attesa dei vari nazionali. Quasi tutti i convocati rientreranno fra lunedì e mercoledì, il giorno dopo rispetto all'ultimo appuntamento internazionale. L'unico ad arrivare tardi sarà David, impegnato contro il Venezuela in amichevole, dopo il pareggio per 0-0 con l'Ecuador. Non dovrebbe essere un problema, considerato che Dusan Vlahovic ha sofferto un sovraccarico all'adduttore e dovrà sì riposare nei prossimi giorni, ma la sua situazione non preoccupa per la sfida di Firenze di sabato prossimo. Da valutare cosa succederà a Lloyd Kelly e Juan Cabal, che dovrebbero rientrare in gruppo e quindi disponibili per il sabato pomeriggio contro la Fiorentina. 

Juve, rebus modulo 

Ancora da comprendere quale sarà la scelta di modulo dell'allenatore, indeciso fra una difesa a tre - con il solito Koopmeiners come braccetto di sinistra - e il 4-3-3 utilizzato prevalentemente negli ultimi anni, avanzando l'olandese in mediana con Locatelli e Thuram.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Retroscena JuveLa strategia di mercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS