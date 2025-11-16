Juve, Vlahovic non preoccupa Spalletti: le sue condizioni

Ieri mattina ultima seduta di allenamento della settimana per la Juventus di Spalletti, fatta di lavoro tecnico e partitelle, per poi ricominciare martedì in attesa dei vari nazionali. Quasi tutti i convocati rientreranno fra lunedì e mercoledì, il giorno dopo rispetto all'ultimo appuntamento internazionale. L'unico ad arrivare tardi sarà David, impegnato contro il Venezuela in amichevole, dopo il pareggio per 0-0 con l'Ecuador. Non dovrebbe essere un problema, considerato che Dusan Vlahovic ha sofferto un sovraccarico all'adduttore e dovrà sì riposare nei prossimi giorni, ma la sua situazione non preoccupa per la sfida di Firenze di sabato prossimo. Da valutare cosa succederà a Lloyd Kelly e Juan Cabal, che dovrebbero rientrare in gruppo e quindi disponibili per il sabato pomeriggio contro la Fiorentina.