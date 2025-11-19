La Juve perde Rugani: problema muscolare in allenamento, quando può rientrare

TORINO - La Juve si prepara a ripartire dopo la sosta Nazionali ma deve fare i conti con un nuovo infortunio. Proprio mentre è sempre più vicino il rientro di Lloyd Kelly, si è fermato Daniele Rugani. A darne la notizia è stato lo stesso club bianconero, annunciando un problema muscolare rimediato in allenamento. Il difensore si è già sottoposto ai primi esami.