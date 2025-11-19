Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Juve perde Rugani: problema muscolare in allenamento, quando può rientrare

Situazione complicata in casa bianconera, con un altro difensore ko mentre Kelly si avvicina al rientro: cosa è successo e il comunicato ufficiale
2 min
TagsRuganijuveSpalletti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - La Juve si prepara a ripartire dopo la sosta Nazionali ma deve fare i conti con un nuovo infortunio. Proprio mentre è sempre più vicino il rientro di Lloyd Kelly, si è fermato Daniele Rugani. A darne la notizia è stato lo stesso club bianconero, annunciando un problema muscolare rimediato in allenamento. Il difensore si è già sottoposto ai primi esami.

Problemi per Rugani: salta la Fiorentina

"In seguito a un problema muscolare - si legge nel comunicato ufficiale - accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra". Ancora da stabilire gli effettivi tempi di recupero del centrocampista bianconero, ma è sicura la sua assenza per la sfida di sabato 22 novembre contro la Fiorentina.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Chiellini carica la JuveVlahovic non preoccupa Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS