Spalletti diretta prima di Fiorentina-Juve: segui la conferenza stampa di oggi LIVE

12:23

Spalletti: "Il calcio è una biblioteca"

"Avevo solo 7-8 calciatori a disposizione nei giorni scorsi, però si può andare più nello specifico per prendere pezzi di partita individuali e su quello che abbiamo posto l’attenzione e ho visto le loro reazioni. Per me è un passo in avanti dal punto di vista lavorativo e professionale. Il calcio è una biblioteca aperta a tutti. Prima dovevo partire e andare a vedere un allenamento di un allenatore, ora ci sono video, si prendono notizie e si va a discutere del comportamento dei calciatori. Di quanto detto ho riscontrato che i calciatori ci hanno messo attenzione e il giorno dopo han cercato di trasferire tutto in campo".

12:19

Rebus difesa

"Linea a quattro? Dobbiamo valutare, ma ci vogliamo le componenti e il tempo per farlo. Allenamenti ne abbiamo sviluppati pochi e in questa ipotesi c'è la necessità di avere qualche difensore centrale a disposizione"

12:18

Spalletti e il ritorno a Firenze

"Ci sono già stato a Firenze, conosco la città. Accetterò qualsiasi situazione mi troverò davanti perché ci sono già stato, poi entrerò in campo da allenatore della Juve dando il meglio. Ho sempre rispettato tutti, non ho debiti morali con nessuno e sono sereno. Mi aspetto una grande partita dai miei calciatori. Mi aspetto che facciano vedere che siamo gente da Juve, professionisti da Juve"

12:15

Focus Koopmeiners

"Koopmeiners come regista? Non è il ruolo che cambia il grande calciatore, che porta sempre il suo stile di gioco. Dobbiamo capire dove vogliamo sfruttare le sue qualità: se faccio un passo indietro, lui è stato molto bravo anche dove pensavo potesse avere difficoltà, cioé dove lo faceva giocare Gasperini. Abbiamo recuperato difensori come Kelly e Cabal, quindi ci può essere la possibilità di vederlo a centrocampo, perché no?"

12:13

Spalletti e i miglioramenti della Juve

"Abbiamo delle qualità e ci dobbiamo basare su queste. Non ci dobbiamo lasciar travolgere da quelli che sono alcuni periodi che si possono attraversare, che non siamo quelli lì ma possiamo essere different. Cosa usare in partita, quando usare quelle qualità. È sempre un lavoro di comportamento di blocco squadra. In questo momento della partita la squadra cosa deve fare? Dove deve andare? Come bisogna comportarsi? Questa è la cosa più difficile ma si lavora soprattutto su questo".

12:10

Spalletti: "Pochi gol? Cerchiamo stabilità"

"Se si fatica a segnare? Si fa riferimento ai numeri, che vanno utilizzati, ma il vero lavoro è trovare una stabilità. Ai ragazzi ho detto che sono in linea con quanto pensavo precedentemente di loro, quindi sono contento di aver trovato quanto speravo. Abbiamo tante cose e sono importanti"

12:08

Spalletti: "Tutti a disposizione"

"Abbiamo lavorato, non avevo molti calciatori a disposizione ma con chi avevo abbiamo approfondito delle cose importanti. Alla Juve sono super organizzati: vanno a prendere i calciatori negli spogliatoi e te li consegnano a domicilio, meglio di così non si può chiedere. Nonostante qualcuno avesse anche 10 ore di volo sulle spalle, ieri si è fatto allenamento. Dovevamo stare attenti alla somma delle partite con le nazionali, qualcuno ha fatto differenziato ma oggi abbiamo tutti a disposizione"

12:04

Vlahovic verso la convocazione

L'attaccante stra meglio e sarà tra i convocati di Spalletti

11:59

La striscia positiva

Yildiz e compagni sono reduci da quattro risultati utili consecutivi tra campionato e Champions League

11:57

Juve, la classifica

I bianconeri sono al momento al sesto posto, la Fiorentina invece è ultima

11:54

11:52

11:51

Fiorentina-Juve, l'ultimo precedente

L'anno scorso, a marzo, i viola si sono imposti con il punteggio di 3-0

11:47

