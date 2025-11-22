Fiorentina-Juve va in archivio: 1-1 . Al Franchi gol di Kostic al 50' del primo tempo e di Mandragora al 3' della ripresa. Secondo pareggio consecutivo in campionato per i bianconeri di Spalletti , che ha commentato in diretta tv e conferenza stampa il risultato maturato al termine della gara valida per la dodicesima giornata di Serie A . Rivivi la diretta su CorrieredelloSport.it .

21:05

La Juve non sfonda, Fiorentina ancora senza vittoria

La Juve non sfonda, Fiorentina ancora senza vittoria: al Franchi finisce pari. Bianconeri in vantaggio con Kostic a fine primo tempo, nella ripresa arriva il gol di Mandragora. Inutile il forcing finale della squadra di Spalletti.

20:51

Spalletti: "Pochi minuti per Openda e David? Ha ragione lei"

Spalletti in conferenza stampa: "Pochi minuti per Openda e David? Ha ragione lei, li ho fatti entrare tardi. Ha ragione lei".

20:46

Spalletti: "Abbiamo fatto troppo poco. Non dobbiamo vincere, vogliamo vincere"

Spalletti in conferenza stampa: "Non dobbiamo vincere, vogliamo vincere. C'è una presa di coscienza della squadra. Abbiamo fatto troppo poco. Yildiz? Abbiamo insistito troppo con un gioco perimetrale, non siamo riusciti a scovarlo, a pescarlo con delle imbucate. Nel secondo tempo c'è stato più movimento, più sbattersi dietro a quello che deve essere il ritmo della partita. Qualche spazio in più si è creato, abbiamo fatto girare la palla con qualità superiore. E abbiamo trovato Yildiz decentrandolo un po' di più la sinistra. Ma poco, lo stesso. Per arrivare in fondo devo trovare diciotto, venti titolari. Anche in Champions qualcosa andrò a cambiarla dando fiducia ai giocatori che ho. La prima dote di un allenatore è fargli sentire che gli vuoi bene. E se non li fai giocare è difficile che lo sentano".

20:42

Spalletti: "Continuando a fare gli stessi errori raccogliamo gli stessi risultati"

Spalletti in conferenza stampa: "Siamo sotto al livello di calcio che dobbiamo esibire, è inutile aggrapparci agli episodi. Stiamo continuando a fare gli stessi errori e, di conseguenza, raccogliamo gli stessi risultati. O si cambia qualcosa o non si migliora. La cosa che mi fa ben sperare è aver visto la squadra abbattuta".

20:38

Fiorentina-Juve, Spalletti: "Gioco interrotto per i cori contro Vlahovic? Bisogna farla finita"

Spalletti a Dazn: "I cori contro Vlahovic? Più gli vanno addosso, più risponde in maniera positiva. Da un punto di vista sociale dobbiamo farla finita di usare gli stadi per cose che non hanno senso nello sport. Più ci si mette a capirlo e più andiamo a imbruttire quello che è lo sport più bello del mondo. Senza calcio sarebbe una vita più triste, ma dobbiamo migliorare anche in questo".

20:37

Spalletti: "Abbiamo trovato troppo poco Yildiz"

Spalletti a Dazn: "Yildiz lo abbiamo trovato troppo poco. Bisogna alzare quello che è il nostro livello. Nel primo tempo ha giocato più accentrato, nel secondo più sul centro sinistra, ma è chiaro che lo dobbiamo trovare di più. Dobbiamo andare a verticalizzare un po' di più".

20:35

Spalletti dopo Fiorentina-Juve: "Bisogna assolutamente alzare il livello"

Spalletti a Dazn: "Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo, abbiamo fatto degli errori che da un punto di vista di qualità non possiamo fare. Il nostro livello deve essere superiore a quello che abbiamo fatto vedere. Dobbiamo alzare il livello di tutti per venire su campi insidiosi come quello della Fiorentina a vincere. La Fiorentina aveva voglia di vincere, è sotto livello per il suo valore, Vanoli sa dare una carica emotiva importante. Ha passione e attitudine a far correre e lottare i calciatori. Ma anche noi siamo stati scelti per far dare di più. Dobbiamo assolutamente alzare il livello. Come ambizione bisogna avere la lotta per lo scudetto, non lo scudetto. Penso di riuscire a far dare di più rispetto a oggi. Il silenzio al rientro nello spogliatoio, mi evidenzia che anche loro non sono contenti della prestazione. Mi fa piacere. Bisogna scendere in campo e giocare un calcio differente. Siamo quello che facciamo vedere".

20:30

Gioco interrotto durante Fiorentina-Juve per cori a Vlahovic

20:20

20:13

20:05

Fiorentina-Juve 1-1, a breve Spalletti live

Si è appena conclusa Fiorentina-Juve allo stadio Franchi: 1-1 tra i viola e i bianconeri nella gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. In gol Kostic al 50' del primo tempo e Mandragora al 3' della ripresa. A breve il commento di Luciano Spalletti.

Stadio Franchi - Firenze