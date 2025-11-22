Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kalulu, siparietto in diretta tv: "Spalletti rispetto a Tudor? Non voglio dire cazzate..."

Il difensore dei bianconeri protagonista in conferenza stampa dopo il pareggio al Franchi contro la Fiorentina
2 min
TagskalulujuveTudor
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

"Spalletti? Cosa mi chiede rispetto a prima? Rispetto a Tudor? Non mi piacciono i paragoni e parlare di cose tattiche. Non voglio dire cazzate. Scusate". Siparietto in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Juve 1-1. Pierre Kalulu ha risposto così alla richiesta di un parallelo tra le mansioni tecnico-tattiche a lui richieste dalla vecchia e dalla nuova guida tecnica.

Kalulu, risate in conferenza stampa dopo la risposta su Tudor e Spalletti

Risate collettive in sala stampa. Un giornalista ci ha scherzato su: "Dai, cazzate è francese!". Non comprendendo la battuta, il riferimento ironico il difensore della Juve, in maniera molto spontanea e con un bel sorriso ha risposto: "Ah, non lo sapevo".

Kalulu sulla partita momentaneamente sospesa per i cori razzisti rivolti a Vlahovic: "Fa male a tutti"

Tornando serio, Kalulu ha commentato la momentanea interruzione della partita per i cori razzisti rivolti a Vlahovic: "Non era nervoso, ne avevamo parlato anche durante l'intervallo. Quando ti attaccano così fa male a tutti. Sono cose brutte da sentire. Era la sua ex squadra, ci teneva a fare bene".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

La Juve non sfonda, Fiorentina ancora senza vittoriaSpalletti scuote la Juve: "Dobbiamo alzare il livello"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS