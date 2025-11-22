Kalulu, siparietto in diretta tv: "Spalletti rispetto a Tudor? Non voglio dire cazzate..."

" Spalletti ? Cosa mi chiede rispetto a prima? Rispetto a Tudor ? Non mi piacciono i paragoni e parlare di cose tattiche. Non voglio dire cazzate. Scusate ". Siparietto in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Juve 1-1. Pierre Kalulu ha risposto così alla richiesta di un parallelo tra le mansioni tecnico-tattiche a lui richieste dalla vecchia e dalla nuova guida tecnica.

Kalulu, risate in conferenza stampa dopo la risposta su Tudor e Spalletti

Risate collettive in sala stampa. Un giornalista ci ha scherzato su: "Dai, cazzate è francese!". Non comprendendo la battuta, il riferimento ironico il difensore della Juve, in maniera molto spontanea e con un bel sorriso ha risposto: "Ah, non lo sapevo".

Kalulu sulla partita momentaneamente sospesa per i cori razzisti rivolti a Vlahovic: "Fa male a tutti"

Tornando serio, Kalulu ha commentato la momentanea interruzione della partita per i cori razzisti rivolti a Vlahovic: "Non era nervoso, ne avevamo parlato anche durante l'intervallo. Quando ti attaccano così fa male a tutti. Sono cose brutte da sentire. Era la sua ex squadra, ci teneva a fare bene".