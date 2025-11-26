Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
Altra neve a Bodo: caos prima della partenza della Juve, la situazione in Norvegia

La tempesta di neve sulla città norvegese non dà tregua: il volo di ritorno a Torino dei bianconeri era in programma alle ore 12, ma rischia di slittare
Fabrizio Patania
2 min
INVIATO A BODO - La partita della Juve di Spalletti in casa del Bodo/Glimt si è chiusa con un successo in extremis, ma la trasferta dei bianconeri in Norvegia non è ancora finita ed è colpita nuovamente da problemi legati al meteo. Dopo la disavventura di Chiellini e Comolli, ora è tutta la squadra che rischia di rimanere bloccata a Bodo.

Juve bloccata a Bodo: cosa sta succedendo

La tempesta di neve che si sta abbattendo in questi giorni sulla città norvegese non dà tregua, e i voli della giornata sono stati cancellati. Il charter della Juve è fissato alle ore 12: la partenza dovrebbe essere garantita. Lo staff dell'aeroporto sta cercando di sciogliere il ghiaccio sulla pista per permettere alla Juve di rientrare in tempo, vista l'imminenza nel dover preparare la prossima partita con il Cagliari, in programma sabato 29 novembre. Circa un migliaio, nel frattempo, i passeggeri in attesa che ripartano i voli.

 

 

 

 

 

