Altra neve a Bodo: caos prima della partenza della Juve, la situazione in Norvegia

INVIATO A BODO - La partita della Juve di Spalletti in casa del Bodo/Glimt si è chiusa con un successo in extremis, ma la trasferta dei bianconeri in Norvegia non è ancora finita ed è colpita nuovamente da problemi legati al meteo. Dopo la disavventura di Chiellini e Comolli, ora è tutta la squadra che rischia di rimanere bloccata a Bodo.