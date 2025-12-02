Juve, Vlahovic come De Bruyne: va verso l'operazione, ecco quando decide

Tre mesi fermo, se va bene. Vlahovic si è strappato . Lesione di alto grado all’adduttore lungo della coscia sinistra racconta il bollettino medico diramato poco dopo l’ora di pranzo dalla Juve. Il quadro clinico emerso dagli accertamenti del J Medical lascia intendere la gravità dell’infortunio. Si parla di rottura delle fibre della “giunzione muscolo-tendinea”, zona inguinale. Non si tratta di uno stiramento di secondo grado, ma di un vero e proprio strappo. Dusan se n’era accorto subito: «Mi sono fatto molto male» aveva detto sabato a Spalletti, quasi in lacrime, uscendo dal campo alla mezz’ora della partita con il Cagliari. Domenica era ancora convinto di cavarsela con la terapia conservativa: 45 giorni di riposo assoluto, un mese per la riatletizzazione, circa due e mezzo di stop complessivi. Ieri, invece, gli è stata consigliata l’operazione chirurgica. I tempi di recupero non cambieranno, ma l’intervento lo garantirebbe in prospettiva, evitando possibili ricadute, perché la lesione muscolo-tendinea può pregiudicare la ripresa agonistica. Ecco perché c’è la quasi certezza dell’operazione, non ancora pienamente confermata dalla Juve. Dovrà scegliere Vlahovic , molto avvilito e sconfortato. Lo stop arriva nel momento in cui era appena tornato protagonista.

Vlahovic verso l'intervento

Le prossime ore serviranno per completare gli approfondimenti e sottoporsi a nuovi consulti, ufficializzando una decisione ormai presa. L’orientamento è chiaro. Dove e quando si opererà un po’ meno, anche se l’intervento potrebbe essere all’estero. Vlahovic ha raccolto informazioni anche dal suo amico Sergej Milinkovic. Una pista porta verso una clinica in Svizzera. De Bruyne si è operato alla fine di ottobre ad Anversa, in Belgio, con il prof. Geert Declerq, specialista nel ridurre le lesioni muscolari, e dovrebbe rientrare a fine febbraio dopo uno stop di quattro mesi. Rispetto all’asso del Napoli, Vlahovic è più giovane, ma occorrerà attenzione nel percorso riabilitativo. Tra domani e giovedì, Dusan dovrebbe decidere dove operarsi.

Vlahovic e il futuro

«Torna più forte di prima» il messaggio social veicolato dalla Juve. Vlahovic è in scadenza. Ora il suo destino torna in discussione. Due club di Premier sono pronti a entrare in azione. Dusan tornerà a marzo dopo aver saltato 14-15 partite di campionato e (come minimo) gli spareggi di Champions. L’arrivo di Spalletti gli ha permesso di ritrovare sintonia con la Juve. L’infortunio toglie dal campo un titolarissimo, ma offre alla dirigenza un’opportunità inattesa: “riacquistarlo” standogli vicino e provando a riavviare subito la trattativa.