Vlahovic si opera, domani l'intervento per l'attaccante della Juve: ecco dove
Dusan Vlahovic finirà sotto i ferri domani pomeriggio a Londra. L’attaccante juventino, uscito malconcio dall’ultima gara di Serie A contro il Cagliari, deve fare i conti con una seria lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro.
Juve, Vlahovic si opera a Londra
L’entità dell’infortunio richiede un intervento chirurgico e un percorso di recupero non breve: la Juventus considera realistico un rientro tra circa tre mesi, anche se tempi e modalità saranno definiti con precisione solo dopo l’operazione e la successiva riabilitazione. Vlahovic, dunque, si prepara a un periodo ai box che lo terrà lontano dai campi per buona parte dell’inverno bianconero.