Vlahovic si opera, domani l'intervento per l'attaccante della Juve: ecco dove

Juve, Vlahovic si opera a Londra

L’entità dell’infortunio richiede un intervento chirurgico e un percorso di recupero non breve: la Juventus considera realistico un rientro tra circa tre mesi, anche se tempi e modalità saranno definiti con precisione solo dopo l’operazione e la successiva riabilitazione. Vlahovic, dunque, si prepara a un periodo ai box che lo terrà lontano dai campi per buona parte dell’inverno bianconero.