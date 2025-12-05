Yildiz, c'è un dato da cancellare al Maradona

Una notte da Dieci a casa del 10 per eccellenza. Sarà una domenica speciale per Kenan Yildiz, che torna a Napoli per la terza volta in carriera e va a caccia del primo gol ai campioni d’Italia e della prima gioia in trasferta della stagione. L’emozione non potrà non esserci perché si giocherà nello stadio dedicato a Diego Maradona, icona di Napoli e simbolo dei numeri 10. Il gioiello della Juve lo indossa dallo scorso anno e non sembra avvertirne il peso, nonostante la giovane età. È cresciuto nel mito di Del Piero, altro 10 universalmente riconosciuto, e passo dopo passo sta iniziando la scalata al vertice. L’auspicio del mondo bianconero è che possa ricalcare l’epopea di Alex: a ogni magia in campo, a ogni gol “alla Del Piero”, la mente non può che correre all’ex capitano. Yildiz è il faro della Juve che cerca di rinascere e tornare vincente: prima Tudor e ora Spalletti lo hanno messo al centro di ogni disegno tecnico-tattico, e non potrebbe essere altrimenti. Kenan si è preso le responsabilità e non si è fatto attendere: è lui il leader riconosciuto della Juve, è diventato insostituibile, tanto che non riposa mai, neppure in Coppa Italia, se non per pochi minuti. Prova ne è la sfida di martedì con l’Udinese. Spalletti ha scelto di puntare sempre e comunque sul ragazzo prodigio per trovare quella continuità di risultati che ha fatto difetto negli ultimi anni difficili e che è costata una rivoluzione dopo l’altra. Kenan e poi gli altri, è la formula scelta da Lucio. E il campo gli sta dando ragione perché attualmente è difficile che ci sia Juve senza Yildiz. Riavvolgiamo il nastro e torniamo a Bodø. Nel ghiaccio del circolo polare artico, la Signora si è scossa e ritrovata dopo metà partita, proprio quando è entrato in campo il turco, lasciato inizialmente a rifiatare. Non è un caso.