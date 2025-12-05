Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Yildiz, c'è un dato da cancellare al Maradona

La missione del numero 10 bianconero nello stadio intitolato al più grande 10 di sempre. In caso di gol raggiunge Del Piero tra i marcatori U21 della Juve
Filippo Bonsignore
4 min
TagsYildizjuvenapoli
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Una notte da Dieci a casa del 10 per eccellenza. Sarà una domenica speciale per Kenan Yildiz, che torna a Napoli per la terza volta in carriera e va a caccia del primo gol ai campioni d’Italia e della prima gioia in trasferta della stagione. L’emozione non potrà non esserci perché si giocherà nello stadio dedicato a Diego Maradona, icona di Napoli e simbolo dei numeri 10. Il gioiello della Juve lo indossa dallo scorso anno e non sembra avvertirne il peso, nonostante la giovane età. È cresciuto nel mito di Del Piero, altro 10 universalmente riconosciuto, e passo dopo passo sta iniziando la scalata al vertice. L’auspicio del mondo bianconero è che possa ricalcare l’epopea di Alex: a ogni magia in campo, a ogni gol “alla Del Piero”, la mente non può che correre all’ex capitano. Yildiz è il faro della Juve che cerca di rinascere e tornare vincente: prima Tudor e ora Spalletti lo hanno messo al centro di ogni disegno tecnico-tattico, e non potrebbe essere altrimenti. Kenan si è preso le responsabilità e non si è fatto attendere: è lui il leader riconosciuto della Juve, è diventato insostituibile, tanto che non riposa mai, neppure in Coppa Italia, se non per pochi minuti. Prova ne è la sfida di martedì con l’Udinese. Spalletti ha scelto di puntare sempre e comunque sul ragazzo prodigio per trovare quella continuità di risultati che ha fatto difetto negli ultimi anni difficili e che è costata una rivoluzione dopo l’altra. Kenan e poi gli altri, è la formula scelta da Lucio. E il campo gli sta dando ragione perché attualmente è difficile che ci sia Juve senza Yildiz. Riavvolgiamo il nastro e torniamo a Bodø. Nel ghiaccio del circolo polare artico, la Signora si è scossa e ritrovata dopo metà partita, proprio quando è entrato in campo il turco, lasciato inizialmente a rifiatare. Non è un caso. 

Yildiz, c'è un limite: il dato da cancellare

A Napoli si ripartirà dal Dieci che però finora - se proprio si deve trovare un limite - ha inciso soltanto allo Stadium. I numeri raccontano infatti che le sue sette partecipazioni ai gol nell’attuale campionato (4 reti e 3 assist), sono arrivate in casa. L’ultimo gol in trasferta risale invece allo scorso 25 maggio, nella sfida di Venezia che ha regalato ai bianconeri quarto posto e qualificazione in Champions. Kenan a corrente alternata? No, pura questione statistica, perché pur senza reti o assist Yildiz è stato capace di incidere eccome anche in trasferta, non solo in campionato ma pure in Europa. E l’esempio lampante è proprio il secondo tempo di Bodø quando ha preso per mano la Juve e l’ha trascinata alla vittoria mettendo il suo genio in tutti e tre i gol bianconeri. Nell’incrocio di domenica, fondamentale per la Signora per restare attaccata al treno dell’alta classifica, Yildiz punterà anche a invertire la tendenza e a trovare la prima soddisfazione personale fuori casa. E poi non ha mai fatto gol al Napoli in tre precedenti di Serie A. Ci era riuscito invece ai tempi della Primavera: correva la stagione 2022-2023 e il gioiello turco aveva segnato due volte in tre partite tra campionato e Coppa Italia. Tornando al parallelo con Del Piero c’è poi un’altra questione intrigante: in caso di gol ai campioni d’Italia, Kenan diventerebbe il secondo juventino negli ultimi 50 anni a segnare almeno cinque gol nelle prime 15 di campionato prima di compiere 21 anni, proprio dopo Alex che ha raggiunto questo traguardo nel 1994-1995. Serve una notte da Dieci, insomma

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Intervento riuscito per VlahovicIntervento riuscito per Gatti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS