Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tacchinardi bacchetta Spalletti in tv: "La Juve non è cresciuta e nemmeno migliorata. Non è cambiato nulla!"

L'ex centrocampista dei bianconeri non ha usato giri di parole per analizzare la sconfitta al Maradona contro il Napoli
2 min
TagsTacchinardiSpallettijuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

"La Juve è Yildiz-dipendente. Ed è preoccupante". Parola di Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista dei bianconeri non ha usato giri di parole nel corso della puntata di Pressing dopo la sconfitta degli uomini di Spalletti al Maradona contro il Napoli (2-1): "La Juve non riesce a salire di livello. È stata una brutta partita".

Tacchinardi: "Juve Yildiz-dipendente"

Tacchinardi ha criticato apertamente le scelte e la gestione di Spalletti: "Ha schierato una formazione senza punte, molto difensiva. Il Napoli nel primo tempo ha dominato. Nel secondo tempo, con un attaccante vero in campo, la Juve è cresciuta pur senza fare niente di che. Questa è una squadra Yildiz-dipendente. La Juve con Spalletti è migliorata? No. È cresciuta? No. Ed è preoccupante che nelle partite sporche non porti a casa spunti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Ezio Greggio asfalta la JuveJuve, Tacconi impietoso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS