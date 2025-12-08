Tacchinardi bacchetta Spalletti in tv: "La Juve non è cresciuta e nemmeno migliorata. Non è cambiato nulla!"

"La Juve è Yildiz-dipendente . Ed è preoccupante". Parola di Alessio Tacchinardi . L'ex centrocampista dei bianconeri non ha usato giri di parole nel corso della puntata di Pressing dopo la sconfitta degli uomini di Spalletti al Maradona contro il Napoli (2-1) : "La Juve non riesce a salire di livello. È stata una brutta partita".

Tacchinardi: "Juve Yildiz-dipendente"

Tacchinardi ha criticato apertamente le scelte e la gestione di Spalletti: "Ha schierato una formazione senza punte, molto difensiva. Il Napoli nel primo tempo ha dominato. Nel secondo tempo, con un attaccante vero in campo, la Juve è cresciuta pur senza fare niente di che. Questa è una squadra Yildiz-dipendente. La Juve con Spalletti è migliorata? No. È cresciuta? No. Ed è preoccupante che nelle partite sporche non porti a casa spunti".