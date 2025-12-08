Tacchinardi bacchetta Spalletti in tv: "La Juve non è cresciuta e nemmeno migliorata. Non è cambiato nulla!"
"La Juve è Yildiz-dipendente. Ed è preoccupante". Parola di Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista dei bianconeri non ha usato giri di parole nel corso della puntata di Pressing dopo la sconfitta degli uomini di Spalletti al Maradona contro il Napoli (2-1): "La Juve non riesce a salire di livello. È stata una brutta partita".
Tacchinardi: "Juve Yildiz-dipendente"
Tacchinardi ha criticato apertamente le scelte e la gestione di Spalletti: "Ha schierato una formazione senza punte, molto difensiva. Il Napoli nel primo tempo ha dominato. Nel secondo tempo, con un attaccante vero in campo, la Juve è cresciuta pur senza fare niente di che. Questa è una squadra Yildiz-dipendente. La Juve con Spalletti è migliorata? No. È cresciuta? No. Ed è preoccupante che nelle partite sporche non porti a casa spunti".