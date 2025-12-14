Chiellini: "Elkann? Juve e famiglia una cosa unica. Di Frattesi non parlo..."

Chiellini prima di Bologna-Juve: "Di Frattesi non parlo. Elkann? Juve e famiglia sono una cosa unica"

Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juve, ai microfoni di DAZN: "Scambio Frattesi-Thuram con l'Inter? Di Frattesi non parlo perché non è un nostro giocatore. Thuram è un nostro giocatore, oggi gioca, è un calciatore importante e vogliamo costruire il futuro con lui. Le parole di Elkann? Sono state parole forti, importanti, ma per chi lo vive quotidianamente non sono sorprendenti. Quando si pensa alla Juventus si pensa alla famiglia, e viceversa. Juve e famiglia sono una cosa unica. Nel passato è stato così, lo è ora e sarà così nel futuro. Vogliamo tornare quanto prima a vincere, per una squadra che ha ereditato tanto dal passato come valori importanti ma guarda molto al futuro. La proprietà e la Juventus sono due cose indissolubili". E sul rinnovo di Yildiz ha aggiunto: "Kenan ha un contratto lungo, non si sblocca in una settimana. La volontà comune è di proseguire insieme, sappiamo quanto è importante. Vogliamo adeguarci al suo status".