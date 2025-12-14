Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chiellini: "Elkann? Juve e famiglia una cosa unica. Di Frattesi non parlo..."

Le dichiarazioni rilasciate dal Director of Football Strategy del club bianconero prima della sfida di Bologna
2 min
TagschiellinijuveElkann
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

All'alba del fischio d'inizio di Bologna-Juve, posticipo domenicale della 15esima giornata di Serie A, non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Chiellini, nella settimana che ha visto scendere in campo John Elkann, senza dimenticare il mercato di gennaio e il rinnovo di Kenan Yildiz.

Chiellini prima di Bologna-Juve: "Di Frattesi non parlo. Elkann? Juve e famiglia sono una cosa unica"

Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juve, ai microfoni di DAZN: "Scambio Frattesi-Thuram con l'Inter? Di Frattesi non parlo perché non è un nostro giocatore. Thuram è un nostro giocatore, oggi gioca, è un calciatore importante e vogliamo costruire il futuro con lui. Le parole di Elkann? Sono state parole forti, importanti, ma per chi lo vive quotidianamente non sono sorprendenti. Quando si pensa alla Juventus si pensa alla famiglia, e viceversa. Juve e famiglia sono una cosa unica. Nel passato è stato così, lo è ora e sarà così nel futuro. Vogliamo tornare quanto prima a vincere, per una squadra che ha ereditato tanto dal passato come valori importanti ma guarda molto al futuro. La proprietà e la Juventus sono due cose indissolubili". E sul rinnovo di Yildiz ha aggiunto: "Kenan ha un contratto lungo, non si sblocca in una settimana. La volontà comune è di proseguire insieme, sappiamo quanto è importante. Vogliamo adeguarci al suo status".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Segui Bologna-JuveLe parole di John Elkann

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS