La Juve di Spalletti aspetta la Roma: dal dubbio Bremer alla certezza Koop

TORINO - Minuto 76, domenica sera a Bologna: Gleison entra al posto di Koopmeiners e si riprende il posto nel cuore della difesa bianconera. È un momento atteso da 78 giorni: l’ultima presenza del centrale brasiliano era datata 27 settembre con l’Atalanta, giorno in cui quello che sembrava un semplice fastidio al ginocchio sinistro operato un anno fa si è trasformato in qualcosa di più serio, tanto da richiedere un nuovo intervento chirurgico a metà ottobre al menisco mediale. Dopo due mesi abbondanti, Bremer è fuori dal tunnel e con lui la Juve che ha dovuto assorbire non senza problemi la sua assenza. C’è una Juve con Gleison, solida e tenace, e una senza, più vulnerabile, lo dice la storia delle ultime due stagioni. «Pronto a ripartire da qui, insieme - festeggia sui social -. Dal primo giorno fino ad oggi, grazie per il vostro continuo sostegno».