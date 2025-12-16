Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Juve di Spalletti aspetta la Roma: dal dubbio Bremer alla certezza Koop

Minuto 76, domenica sera a Bologna: Gleison entra al posto dell'olandese e si riprende il posto nel cuore della difesa bianconera. Partirà dal 1' con i giallorossi?
Filippo Bonsignore
3 min
TagsjuveBremerkoopmeiners
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Minuto 76, domenica sera a Bologna: Gleison entra al posto di Koopmeiners e si riprende il posto nel cuore della difesa bianconera. È un momento atteso da 78 giorni: l’ultima presenza del centrale brasiliano era datata 27 settembre con l’Atalanta, giorno in cui quello che sembrava un semplice fastidio al ginocchio sinistro operato un anno fa si è trasformato in qualcosa di più serio, tanto da richiedere un nuovo intervento chirurgico a metà ottobre al menisco mediale. Dopo due mesi abbondanti, Bremer è fuori dal tunnel e con lui la Juve che ha dovuto assorbire non senza problemi la sua assenza. C’è una Juve con Gleison, solida e tenace, e una senza, più vulnerabile, lo dice la storia delle ultime due stagioni. «Pronto a ripartire da qui, insieme - festeggia sui social -. Dal primo giorno fino ad oggi, grazie per il vostro continuo sostegno».

Juve, Bremer titolare con la Roma?

Adesso il passo successivo sarà tornare titolare: accadrà già sabato prossimo contro la Roma? Possibile, non sicuro, serve cautela e non forzature. È soltanto questione di tempo e feeling giusto e poi Bremer tornerà al timone della difesa. Con Gleison di nuovo abile e arruolato, il passaggio al 4-2-3-1 o al 4-3-3, i due sistemi di gioco che Spalletti intende sperimentare, verrà naturale. Senza dimenticare la soluzione “base”, il 3-4-2-1 che ha in Bremer il perno fondamentale. Conseguenza: Koopmeiners potrà tornare a centrocampo e aumentare la qualità della manovra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Tether con la Juve ha fatto male i contiSpalletti pensa già alla Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS