Lippi elogia la famiglia Agnelli: "Simbolo della Juve e del calcio italiano nel mondo. Elkann continua la tradizione"
"Nel corso di un secolo ha ingrandito la Juve, l’ha resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici": così Marcello Lippi ha parlato della famiglia Agnelli ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Lo storico allenatore della Juventus è intervenuto sulla decisione di John Elkann di respingere l'offerta di acquisizione di Tether: "Credo che con John Elkann si possa e si debba continuare questa tradizione fatta di stile, valori e successi. E credo che la tifoseria bianconera debba continuare a sostenere la proprietà, il Club e la squadra con la stessa passione di sempre".
Juve, le parole di Lippi
Lippi prosegue: "La famiglia Agnelli è una dinastia che da quasi un secolo rappresenta anche il calcio italiano nel mondo e ha fatto della Juventus un simbolo per tutti gli appassionati di sport". Uno sguardo al passato per analizzare il futuro della squadra: "Nei miei due cicli da allenatore, siamo ripartiti dopo alcuni anni di scarsi successi. Ma rimanendo uniti, determinati, sostenuti dalla proprietà e dai tifosi siamo riusciti a raggiungere grandi risultati. Credo che anche la Juve di oggi stia provando a costruire un futuro di nuove vittorie, con unità e fiducia".