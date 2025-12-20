Lippi elogia la famiglia Agnelli: "Simbolo della Juve e del calcio italiano nel mondo. Elkann continua la tradizione"

"Nel corso di un secolo ha ingrandito la Juve, l’ha resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici": così Marcello Lippi ha parlato della famiglia Agnelli ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Lo storico allenatore della Juventus è intervenuto sulla decisione di John Elkann di respingere l'offerta di acquisizione di Tether: "Credo che con John Elkann si possa e si debba continuare questa tradizione fatta di stile, valori e successi. E credo che la tifoseria bianconera debba continuare a sostenere la proprietà, il Club e la squadra con la stessa passione di sempre".