Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chiellini e la battuta su Bremer a bordo campo prima di Juve-Roma: "Gli ho detto che..."

Il dirigente bianconero: "L'ho visto mentre scendeva in campo e gli ho voluto confidare una cosa"
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Chiellini è sicuro: c'è una Juve con Bremer e una senza. "Lui che torna titolare? Gli ho detto che quando lo vedo in campo sono più tranquillo, perché riesce a dare una sicurezza che nessun altro in Italia e pochi altri nel mondo riescono a dare. È importante ed è un valore aggiunto".

Le parole di Chiellini su Bremer

Così il Director of Football Strategy della Juventus ha commentato a Dazn nel pre partita del match contro la Roma, il ritorno dal 1' del difensore brasiliano. "Si è passati da un calcio posizionale a un calcio a uomo contro uomo a tutto campo - ha analizzato l'ex centrale -. Chi riesce a ovviare e a rompere i duelli in modo positivo trova poi la superiorità e riesce a vincere. Magari sarà un ciclo e tra qualche anno si tornerà ad un calcio diverso. L'Atalanta prima era una delle poche che ti obbligava a giocare nel modo in cui volevano loro, mentre ora ce ne sono altre. Oggi si sono trovate comunque delle soluzioni", ha aggiunto Chiellini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS