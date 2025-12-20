Chiellini e la battuta su Bremer a bordo campo prima di Juve-Roma: "Gli ho detto che..."

Chiellini è sicuro: c'è una Juve con Bremer e una senza. "Lui che torna titolare? Gli ho detto che quando lo vedo in campo sono più tranquillo, perché riesce a dare una sicurezza che nessun altro in Italia e pochi altri nel mondo riescono a dare. È importante ed è un valore aggiunto".

Le parole di Chiellini su Bremer

Così il Director of Football Strategy della Juventus ha commentato a Dazn nel pre partita del match contro la Roma, il ritorno dal 1' del difensore brasiliano. "Si è passati da un calcio posizionale a un calcio a uomo contro uomo a tutto campo - ha analizzato l'ex centrale -. Chi riesce a ovviare e a rompere i duelli in modo positivo trova poi la superiorità e riesce a vincere. Magari sarà un ciclo e tra qualche anno si tornerà ad un calcio diverso. L'Atalanta prima era una delle poche che ti obbligava a giocare nel modo in cui volevano loro, mentre ora ce ne sono altre. Oggi si sono trovate comunque delle soluzioni", ha aggiunto Chiellini.