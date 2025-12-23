Juve, Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo

La Juve ha scelto Marco Ottolini . Accordo verbale raggiunto tra le parti: sarà lui il nuovo direttore sportivo del club bianconero, che va così a completare l'area guidata dall'ad Damien Comolli , andando ad affiancare François Modesto e Giorgio Chiellini . Nei prossimi giorni la firma.

Juve, Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo

Per Marco Ottolini si tratta di un ritorno in bianconero. Prima di approdare al Genoa, società con cui ha risolto il proprio contratto lo scorso 31 ottobre, l'ex dirigente dell'Anderlecht aveva già ricoperto ruoli importanti in casa Juve, dirigendo l'area scrutini internazionale e il progetto "Club 15", una rete di collaborazioni con club europei e statunitensi con l'obiettivo di sviluppare talenti. Con il suo lavoro, ha dato un significativo contributo al serbatoio della Next Gen, per poi lanciare nel calcio che conta giovani come Miretti, De Winter e Dragusin, senza dimenticare le intuizioni Retegui e Gudmundsson nella sua esperienza genoana.