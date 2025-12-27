Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Montella esalta Yildiz: "Potenzialità massime. E con Spalletti..."

Il ct della Turchia: "Ora attacca di più la porta e può ancora migliorare. Il tecnico bianconero sarà fondamentale"
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

"Yildiz? Mi porto dietro un piccolo vanto: quello di averci scommesso e di averlo messo alla prova, quando ancora non giocava titolare nella Juve". Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, elogia il fantasista della Juventus: "Ha potenzialità massime, è un ragazzo ambizioso ed è conscio del fatto che deve ancora migliorare. Ho visto che ultimamente attacca molto di più la porta e sono fiducioso che, avere un tecnico come Spalletti lo potrà aiutare ancora di più", ha detto in un'intervista rilasciata a Dribbling.

Montella, le parole dedicate a Spalletti

Montella conosce bene l'attuale tecnico bianconero e lo considera fondamentale per la crescita di Yildiz: "La prima volta che ci siamo visti non ero ancora maggiorenne, quindi purtroppo il tempo è passato (ride ndr.). Ci conosciamo da oltre trenta anni, ho una stima smisurata verso di lui, ogni tanto ci parliamo e conto di andarlo a trovare presto". Chisura dedicata a Calhanoglu, regista dell'Inter: "E' un  leader, un calciatore di primissimo livello. deve stare nel vivo del gioco, dettare i tempi della squadra. Anche se ha le qualità per giocare più avanti, la sua posizione è questa: oltre a giocare bene lui, è anche essere fondamentale per la squadra. Credo che questo è il suo ruolo defiinitivo. Si sente quando c'è e quando non c'è, anche in Nazionale". 

 

Tutte le news di Juventus

