Caso plusvalenze, sanzione ridotta alla Juve dalla Consob: i dettagli
Juventus, la Consob riduce a 500mila euro la sanzione per il caso plusvalenze. Ad annunciarlo il club bianconero con un comunicato ufficiale: "In relazione al procedimento ex art. 187-septies del D.Lgs. 58/1998 e art. 15 del Regolamento (UE) 2014/596, avviato da Consob nei confronti della Società e di taluni ex amministratori e manager (gli 'ex Dirigenti') e di un manager attualmente in carica, la Consob ha definito il procedimento e, in linea con le proposte di sanzione formulate dal Servizio Sanzioni Amministrative (SSA), ha applicato - nei confronti della Società - una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 190 mila (ridotta rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a Euro 200 mila) e - nei confronti degli ex Dirigenti - sanzioni amministrative pecuniarie pari a complessivi Euro 310 mila (ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a complessivi Euro 840 mila), oltre a talune sanzioni accessorie (anch’esse ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA)".
"La Società valuterà limpugnazione all'esito delle necessarie analisi del provvedimento"
Si rammenta che Juventus "è responsabile in solido con gli ex Dirigenti per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative comminate. Nessuna sanzione è stata comminata nei confronti del manager della Società attualmente in carica". "Il provvedimento sanzionatorio è impugnabile entro 30 giorni dinanzi alla competente Corte d’Appello; la Società valuterà l’impugnazione all’esito delle necessarie analisi del provvedimento", si legge ancora nel comunicato.