Collu, non ci siamo: sbaglia sul rigore, il Var lo salva

Il rigore per la Juve

È dovuto intervenire il Var Doveri per segnalargli il fallo di mano di Kaba sul tiro di David. L'intervento del calciatore del Lecce è punibile perché ha il braccio largo che aumenta in modo innaturale lo spazio occupato dal suo corpo. Giusto, dunque, assegnare il calcio di rigore dopo la revisione al monitor, ma Collu avrebbe potuto prendere la decisione direttamente in campo. A lasciare perplessità è anche la sua spiegazione durante la quale evidenzia che il difendente abbia deviato un tiro in porta, un elemento che incide solo sul provvedimento disciplinare e non sulla punibilità del fallo di mano. Non punibile, invece, quello al 22' st di Pierotti che ha il braccio attaccato al corpo.

Disciplinare

L'arbitro non è stato preciso nemmeno a livello disciplinare: al 16' del secondo tempo manca un cartellino giallo per Gaspar. L'intervento su Yildiz è duro, non ci sono l'intensità e la velocità per giustificare un'eventuale espulsione, ed è il motivo del non intervento del Var, ma l'imprudenza, quindi l'ammonizione, era evidente.

VAR: Doveri 6,5

Doveri è attento e aiuta Collu, quando può, sul fallo di mano del calciatore del Lecce.