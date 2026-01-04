Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 4 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Collu, non ci siamo: sbaglia sul rigore, il Var lo salva

L'analisi degli episodi da moviola durante il match tra Juve e Lecce finito 1-1 allo Stadium
Dario Cervellati
2 min
TagsJuventuscolluLecce
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Ai primi veri episodi della partita, dopo un primo tempo di facilissima gestione, in cui le due squadre avevano commesso solamente 4 falli, Collu è andato in difficoltà. Voto: 5,5.

Il rigore per la Juve

È dovuto intervenire il Var Doveri per segnalargli il fallo di mano di Kaba sul tiro di David. L'intervento del calciatore del Lecce è punibile perché ha il braccio largo che aumenta in modo innaturale lo spazio occupato dal suo corpo. Giusto, dunque, assegnare il calcio di rigore dopo la revisione al monitor, ma Collu avrebbe potuto prendere la decisione direttamente in campo. A lasciare perplessità è anche la sua spiegazione durante la quale evidenzia che il difendente abbia deviato un tiro in porta, un elemento che incide solo sul provvedimento disciplinare e non sulla punibilità del fallo di mano. Non punibile, invece, quello al 22' st di Pierotti che ha il braccio attaccato al corpo. 

Disciplinare

L'arbitro non è stato preciso nemmeno a livello disciplinare: al 16' del secondo tempo manca un cartellino giallo per Gaspar. L'intervento su Yildiz è duro, non ci sono l'intensità e la velocità per giustificare un'eventuale espulsione, ed è il motivo del non intervento del Var, ma l'imprudenza, quindi l'ammonizione, era evidente.  
VAR: Doveri 6,5 
Doveri è attento e aiuta Collu, quando può, sul fallo di mano del calciatore del Lecce. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Spalletti infastidito in tvCondò asfalta David in diretta tv

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS