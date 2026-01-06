Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
La liberazione di David, la frase di gioia dopo il gol al Sassuolo: "È stato bello quando..."

L'attaccante della Juve ha cancellato la delusione e le critiche per il rigore sbagliato contro il Lecce: cosa ha detto nel postpartita
"È stato un bel gol, sono felice e l'importante è essere tornati a vincere. L'abbraccio del gruppo e di Spalletti? Lo apprezzo molto, è stato bello aver festeggiato insieme, tutti mi supportano". Così a Dazn il centravanti della Juventus, David, tornato al gol nella vittoria per 3-0 in trasferta sul Sassuolo dopo il rigore sbagliato col Lecce: "Per me la cosa più triste è che abbiamo perso due punti. Non tutto quello che si è detto intorno. Provo sempre a cambiare quando li calcio. Voglio segnare, perchè voglio vincere con la Juventus".

Miretti: "Proteggiamo chi viene attaccato, felici per David"

Dopo l'autorete di Muharemovic, a bersaglio per il momentaneo 2-0 Miretti: "Segnare con questa maglia è sempre bello, sono contento e questo ruolo mi piace. Sono contento della prestazione e della vittoria. Siamo un gruppo molto unito, quando da fuori si dicono certe cose su qualcuno, proteggiamo chi viene attaccato.Siamo felici per David e per la sua prestazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

