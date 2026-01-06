La liberazione di David, la frase di gioia dopo il gol al Sassuolo: "È stato bello quando..."

"È stato un bel gol, sono felice e l'importante è essere tornati a vincere. L'abbraccio del gruppo e di Spalletti? Lo apprezzo molto, è stato bello aver festeggiato insieme, tutti mi supportano". Così a Dazn il centravanti della Juventus, David, tornato al gol nella vittoria per 3-0 in trasferta sul Sassuolo dopo il rigore sbagliato col Lecce: "Per me la cosa più triste è che abbiamo perso due punti. Non tutto quello che si è detto intorno. Provo sempre a cambiare quando li calcio. Voglio segnare, perchè voglio vincere con la Juventus".