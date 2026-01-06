Scintille in tv tra Bonan e Spalletti: "Sto andando oltre a cosa?", "Non posso dire niente, ciao"

Spalletti, siparietto a Sky con Bonan: "Sto andando oltre a cosa?"

Così Luciano Spalletti a Sky Sport: "Diamo fastidio? Funziona così, adesso si può prendere il cellulare in mano e dire quello che si pare. Poi delle amicizie, delle passioni le abbiamo tutti e uno va a dire delle cose per portare acqua al proprio mulino. Se uno è mio amico, uno attacca l'operato di un altro, ma funziona così. L'ho detto anche negli spogliatoi, perché poi i giocatori assorbono una pressione come questa e devono imparare a gestirla. Come sui social. Sono cose importanti da tenere, tutte cose da gestire, altrimenti diventano tutte finestre su quello che succede nello spogliatoio. Le pressioni che ci sono, questa possibilità di comunicazione a volte urlando o dicendo parole su quella che è la possibilità, visto che si tratta di uno sport. Mi vengono a dire 'lui non ha deciso', ma io ho sempre deciso. A volte ho deciso troppo e a volte decido male. Negli spogliatoi c'è scritto da tutte le parti quelli che sono i calci piazzati e se facciamo qualcosa di nuovo, perché in due giorni non è possibile fargli vedere tutto quello che fa il Sassuolo. C'è un solo allenamento. Video e fogli che si scrivono per dare un aiuto e ricordarsi quello che va fatto. Poi, sul rigore, Locatelli l'ha fatto battere ad uno che ha segnato 22-23 gol su 26-27 tirati. Lui lo ha detto del resto, da capitano si prende la responsabilità. Ma sto andando oltre cosa? Poi l'avesse dato a uno che i rigori non l'ha mai battuti... Lì si interviene eventualmente, ma in questo caso: se poi lo tira un altro e sbaglia, uccidi quello che non ha tirato, quello che ha tirato e si fa un casino. Quindi andare oltre cosa, non posso dire niente? Ciao", ha concluso.