Juve, risolto il contratto con Tudor: la cifra che risparmierà il club bianconero
La Juventus e Igor Tudor hanno ufficialmente messo fine al loro rapporto contrattuale. Nelle ultime ore è stata infatti formalizzata la risoluzione dell’accordo che legava l’allenatore croato al club bianconero.
Tudor ha risolto il contratto con la Juve: i dettagli
Una scelta che permetterà alla società di risparmiare 5,5 milioni di euro a stagione. Con la chiusura del contratto, valido originariamente fino al 2027, Tudor è ora libero di valutare eventuali nuove opportunità professionali, soprattutto all’estero. Per regolamento, infatti, avendo già guidato la Juventus in questa stagione, non potrà sedere su un’altra panchina di Serie A fino al termine del campionato. Il tecnico croato era stato esonerato dalla Juventus a fine ottobre del 2025.