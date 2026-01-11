Spalletti: "La frase sui videini? Reazione eccessiva. Se vengono dette cose non belle..."
"Dalla Cremonese alla Cremonese? Siamo cresciuti in molte cose, ma in tante dobbiamo renderci conto che fanno parte del calcio attuale, invece di metterle in seconde o terze posizioni. Innanzitutto la riconquista della palla persa, è qualcosa che ci darebbe più sicurezza". Così Luciano Spalletti alla vigilia di Juve-Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Il tecnico bianconero torna a sfidare i grigiorossi di Nicola, affrontati nella sua prima partita sulla panchina bianconera. Ma guai a pensare che sarà una partita facile: "È un concetto che ti frega pensare che ci siano partite che puoi vincere più facilmente. Ora tornano anche le coppe e ci sono più impegni da gestire, altre partite, altre fatiche, in cui rimanere sempre accesi e non abbassare mai la tensione. Ogni squadra ha potenzialità superiori alla propria posizione in classifica. Siamo noi a dover andare verso la vittoria, non viceversa. Nicola conosce molto bene la serie A ed è capace a sfruttare certi momenti dalla sua squadra. Poi ha fatto molto bene in tutte le parti dove ha allenato e questo sarà un problema in più".
Spalletti, fiducia a David: "Mi aspetto che continui a crescere"
"Sensazioni come al Napoli? Non è una sensazione abbinabile, ma lo è al modo di essere. Attraverso il tour del sentimento, perché per me è questo essere un allenatore di calcio, mi emoziona. Le sensazioni sono quelle che ho avuto tutte le volte che ho fatto questo lavoro dentro un club e che mi danno i calciatori a partecipare e ad essere a disposizione. Siamo sulla buona strada, ma poi c'è da rifarlo come si dice sempre. Adesso bisognerà vedere se saremo bravi a rifarlo contro una Cremonese di un bravo allenatore. Pensiamo una partita alla volta. Facendo questo lavoro si cerca il piacere e il piacere arriva trovando dei risultati. Questi dipendono dai giocatori, dalla loro disponibilità. Ho a che fare con calciatori forti, ma anche con un gruppo umile che sa stare dentro una squadra. L'individualità viene fuori nel contesto squadra, non è l'individualità a dare qualcosa in più alla squadra. Dobbiamo mantenere il livello e il ritmo delle ultime partite. Serve fare come la Ferrari, usare il campo fino ai cordoli, a volte non lo usiamo tutto". Poi conferma la fiducia a David dopo le ultime prestazioni: "Ha giocato una grande partita. Mi aspetto che continui a crescere, lega bene con i compagni, dal punto di vista tattico crea dei vuoti. Viene a creare superiorità e ogni tanto ti crea lo zero lì davanti. Ha una buona intesa con la squadra. Domani gli ridò fiducia".
Spalletti e la frase sui videini: "Reazione eccesiva"
Spalletti è poi tornato sulla frase sui "videini" detta dopo il Sassuolo e le reazioni che ha provocato: "Mi è sembrato eccessivo quello che è venuto fuori. Certe situazioni di campo e di dentro per capirle bisognerebbe essere addetti ai lavori e averle vissute direttamente. A volte si ha l'impressione che si voglia non solo commentare, ma andare anche oltre il commento del campo. Io ho quattro professionisti di grandissimo livello che mi fanno la sintesi di tutto quello che avviene in una settimana e viene fuori da un lavoro fatto. Non è che mi alzo e dico 'vado contro questo che mi sta antipatico'. Se vengono dette tre-quattro volte cose che non sono bellissime da ricevere, uno poi una volta dice qualcosa. Poi vedi che chiamano alle armi tutti... La chiamata a difendere le categorie, non volevo questo ecco. Mio fratello diceva che solo dicendo quello che pensi puoi creare presupposti per un chiarimento. 50 punti nel girone di ritorno? Non lo so... Non lo so perché la strada è molta da percorrere e intanto pensiamo che per dover dare una pedata al prossimo pallone bisogna andarselo a guadagnare, come i bambini che giocano a calcio. Poi si vede dove si va a cascare. Sono ancora tante le partite da giocare, tante situazioni, meglio non correre troppo, ragioniamo partita dopo partita, poi si vede e se ne riparla. La mia frase su Chiesa e Sinner? Alla Nazionale ce l'avevo in squadra e ha delle qualità indubbie ed evidenti. Sinner è uno dei più forti, con costanza e perseveranza. Lì la mia frase era per i colpi: Chiesa è un calciatore che fa grandi numeri, una cosa fondamentale per il calcio attuale. La qualità è altissima, però poi finisce lì. Lui è di un'altra squadra e noi non ce l'abbiamo".
Spalletti sul mercato: "Bisogna completare la rosa"
"Il papà di Miretti ha detto che resterà a Torino? Il papà ha un figlio così professionista e intelligente, cose che ci fanno comodi da genitori. La penso come lui: Miretti ci fa comodo, ha possibilità di crescita, ha un bel motore, gli manca un po' di scocca ma i contrasti li fa. Io al contrario di voi non ho chiesto niente a centrocampo, a me stanno bene quelli che ho. Il mercato genera possibilità di calciatori anche forti, ma anche calciatori distratti. Se si rimane così, mi va benissimo. La fase difensiva mi sta piacendo, ci permette di subire meno le azioni dell'altra squadra. Sono molto contento di questa cosa qui, di questa voglia di fare la partita e possesso palla, finalizzato a fare più occasioni possibili. Mercato? In alcuni posti si deve completare la rosa e basta che venga completata, un paio di posizioni siamo un po' corti, ma il mercato lo fa il nostro direttore. Si sta con le orecchie dritte se si possono riempire le due caselle che ci mancano".
