Spalletti esalta la Juve e allontana il futuro: "Il contratto? Non mi interessa..."
La Juventus batte la Cremonese 5-0, ottiene la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato e si porta a quota 39 punti, raggiungendo Roma e Napoli e portandosi a meno uno dal Milan e a meno quattro dall'Inter. La cura Spalletti continua a dare frutti. "Siamo entrati in campo con la voglia giusta e abbiamo fatto una buona parita. La nostra ambizione è di far credere ai calciatori di avere delle potenzialità superiori. Io li conoscevo avendoli visti in tv e avendoci giocato contro ed ero sicuro che potessero dare di più. Poi il campo poteva dirci anche altro, ma io ho trovato una grandissima disponibilità da parte di tutti", ha detto il tecnico bianconero a Dazn. Tra i protagonisti dle successo con la Cremonese c'è McKennie, che ha segnato ugol ed ha propiziato l'autorete di Terracciano. "All'inizio girava un pò a vuoto, poi è cresciuto. E' un giocatore moderno, sa dove giocare in campo, sa fare e vincere molti duelli. Ha tutte le caratteristiche : sa attaccare, sa difendere, è un giocatore totale. A volte si perde in qualche scelta, ma sa comportarsi e giocare in tutti i ruoli. E' anche stimolato quando gli fai fare più ruoli. E' un calciatore forte, che non scopro certo io".
Spalletti su David e il futuro
Spalletti può sorridere anche per la prestazione di David, al secondo centro consecutivo: "E' uno che sa giocare a calcio: è freddo sotto porta, è pulito. Ha il problema della resistenza finale e della scocca fisica. Ma se la squadra riesce a metterlo nelle condizioni di giocare, ha grandissime potenzialità". Spalletti ha poi parlato del suo futuro. Hai microfoni di Sky ha ribadito di non essere preoccupato per il contratto in scadenza: "Sono l'unico che non ha bisogno di avere contratti perché se poi dovessi ricominciare spero di poterla trovare una squadra. Abbiamo fatto questi discorsi precedentemente con molta chiarezza con l'ad. Non mi interessa proprio, voglio vedere calciatori che mi seguono e che mi ridanno quell'emozione che avevo fin da bambino. Poi del contratto se ne è parlato prima di Lecce, non avrei risposto se fosse stata prima di questa gara".