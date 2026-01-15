Danilo: "La Juve è la squadra più importante della mia vita. Locatelli e Gatti sono..."

Danilo: "La Juventus non è un club qualsiasi"

Ad un anno dall' addio, Danilo parla dell'importanza della squadra bianconera nella sua vita enella sua carriera: "La Juve è stata la squadra più importante della mia carriera e della mia vita, è stato veramente importante l'affetto che ho ricevuto insieme ai miei figli durante la sfida contro il Lecce: non lo dimenticheremo mai. Questo non è un club qualsiasi, mi rende orgoglioso il fatto di essere stato abbracciato e di sentire di essere a casa mia e il momento speciale è l'ultima Coppa Italia perché l'abbiamo vinta con grinta e determinazione. Locatelli e Gatti sono i riferimenti, ho avuto la possibilità di trasmettere loro i valori del club e a McKennie ho detto che può diventare importante per la Juve: è un piacere avere passato i valori agli 'stranieri'".