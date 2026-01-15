Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Danilo: "La Juve è la squadra più importante della mia vita. Locatelli e Gatti sono..."

L'ex capitano bianconero ha raccontando i momenti storici in bianconero e quale aneddoto con i suoi ex compagni
2 min
TagsDaniloJuventus
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Danilo, ex capitano della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club, ripercorrendo i momenti che hanno segnato i suoi anni a Torino, con particolare riferimento alla Coppa Italia vinta nel 2023 contro l'Atalanta. Il difensore brasiliano, che attualmente gioca al Flamengo, ha anche ricordato l'affetto mostratogli dai tifosi juventini in occasione del suo ritorno allo Stadium durante la sfida contro il Lecce lo scorso 3 gennaio.

Danilo: "La Juventus non è un club qualsiasi"

Ad un anno dall' addio, Danilo parla dell'importanza della squadra bianconera nella sua vita enella sua carriera: "La Juve è stata la squadra più importante della mia carriera e della mia vita, è stato veramente importante l'affetto che ho ricevuto insieme ai miei figli durante la sfida contro il Lecce: non lo dimenticheremo mai. Questo non è un club qualsiasi, mi rende orgoglioso il fatto di essere stato abbracciato e di sentire di essere a casa mia e il momento speciale è l'ultima Coppa Italia  perché l'abbiamo vinta con grinta e determinazioneLocatelli e Gatti sono i riferimenti, ho avuto la possibilità di trasmettere loro i valori del club e a McKennie ho detto che può diventare importante per la Juve: è un piacere avere passato i valori agli 'stranieri'".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

