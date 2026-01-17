Chiellini conferma Spalletti: "È l'allenatore della Juve per i prossimi anni"

Juve, il commento di Spalletti prima di Cagliari-Juve

Queste le dichiarazioni dell'ex difensore: "Son tutte partite importanti e oggi è una delle classiche trappole. Tre punti anche stasera sarebbero un messaggio importante a noi stessi per dare continuità in trasferta per entrare nella prossima settimana con le due di Champions e il Napoli nel miglior modo possibile. La partita di Bologna ci ha dato consapevolezze e non è un caso che la squadra sia migliorata per settimane intere di allenamento captando quello che voleva l'allenatore. Peccato per la partita di Lecce, ma se vai a sommare il tutto c'è del buono per il gruppo e si è visto anche a Sassuolo".

Le parole sul rinnovo di Spalletti

Infine, sul rinnovo di Spalletti: "Da parte nostra c'è sempre stato nella testa (il suo rinnovo, ndr). Per me non è un contratto di sei mesi ma dei prossimi anni della Juve, a tempo debito ne parleremo ma credo che nessuno di noi abbia dubbi a riguardo".