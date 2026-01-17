Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chiellini conferma Spalletti: "È l'allenatore della Juve per i prossimi anni"

Le dichiarazioni del dirigente bianconero sul futuro del tecnico toscano
2 min
TagsJuventuschielliniSpalletti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Giorgio Chiellini, director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Cagliari parlando del momento dei bianconeri e del futuro di Luciano Spalletti.

Juve, il commento di Spalletti prima di Cagliari-Juve

Queste le dichiarazioni dell'ex difensore: "Son tutte partite importanti e oggi è una delle classiche trappole. Tre punti anche stasera sarebbero un messaggio importante a noi stessi per dare continuità in trasferta per entrare nella prossima settimana con le due di Champions e il Napoli nel miglior modo possibile. La partita di Bologna ci ha dato consapevolezze e non è un caso che la squadra sia migliorata per settimane intere di allenamento captando quello che voleva l'allenatore. Peccato per la partita di Lecce, ma se vai a sommare il tutto c'è del buono per il gruppo e si è visto anche a Sassuolo".

Le parole sul rinnovo di Spalletti

Infine, sul rinnovo di Spalletti: "Da parte nostra c'è sempre stato nella testa (il suo rinnovo, ndr). Per me non è un contratto di sei mesi ma dei prossimi anni della Juve, a tempo debito ne parleremo ma credo che nessuno di noi abbia dubbi a riguardo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Serie A, la classificaFiorentina, cosa succede dopo la morte di Commisso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS