La stretta di mano di Spalletti dopo Cagliari-Juve diventa virale: sui social spunta il precedente con Allegri 

Sui social è diventata virale la stratta di mano tra Spalletti e Pisacane. Scatta il triplice fischio e il Cagliari festeggia il successo contro la Juve di misura. A quel punto l'allenatore bianconero si dirige verso l'altra panchina con il braccio teso e la mano aperta, in attesa dell'arrivo del collega, che allunga il passo e gli stringe la mano. Spalletti, poi, si gira immediatamente e va via, senza neanche guardarlo in faccia. Come è noto, il tecnico toscano è ossessionato da questo saluto. Che ha proposto e riproposto nel corso della sua carriera in modi molto diversi, a volte quasi teatrali.