Il tifoso chiede a Spalletti un autografo, lui reagisce così: "Tienila!". Scoppiano tutti a ridere fuori dallo stadio
Per chi si dovesse essere chiesto, "come sarà Spalletti fuori dal campo di gioco?", la risposta è: veramente così. Il tecnico della Juventus mostra il suo lato genuino anche con i tifosi che fuori dallo stadio gli chiedono una foto o un autografo, prestandosi volentieri, ma allo stesso tempo "allenandoli" come fosse ancora in panchina.
"Tienila!": Spalletti come in panchina, anche per un autografo
Vuoi mettere un autografo firmato con il pilota automatico, con uno vergato con la stessa adrenalina che scorre durante il momento decisivo di una partita? Il siparietto tra Spalletti ed alcuni tifosi nella giornata di Cagliari-Juve è già virale e nel variegato mondo social c'è chi accusa il tecnico bianconero di maleducazione. Critiche che però non scalfiscono i protagonisti del video, in cui Spalletti esorta il tifoso affinchè l'autografo sulla maglietta venga nitido. "Tienila!" l'incitazione del mister, tra le risate degli astanti. Un esempio di surrealismo, marchio di fabbrica del tecnico toscano.