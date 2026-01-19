Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Buffon si fida di Spalletti: "A Cagliari partita inspiegabile: è una Juve diversa" 

L'ex portiere che oggi è capo delegazione della Nazionale: "Voglio sperare che il mattoncino per tornare ad essere protagonisti sia stato messo"
2 min
Juventus

Juventus

L'ex portiere Gigi Buffon si fida del nuovo corso imboccato dalla Juve: "Con Spalletti intravedo qualcosa di importante, a Cagliari è stata una partita inspiegabile ma ho visto una Juve con un piglio che non si vedeva da tempo: voglio sperare che il mattoncino per tornare ad essere protagonisti sia stato messo".  Poi affronta la lotta al vertice: "E' un campionato godibile, Inter-Napoli è stato un bello spot e c'è una lotta serrata per lo scudetto".

Buffon e l'Italia verso il Mondiale 

Buffon è il capo delegazione dell'Italia e il play-off decisivo per andare ai Mondiali è sempre più vicino: "Gattuso si prodiga per stare vicino ai ragazzi, ci sono le prerogative per arrivare dove vogliamo e l'importante è arrivare senza rimpianti ai giorni decisivi, lo stiamo facendo". L'ex portiere è presente a Torino, al Teatro Regio, dove verrà celebrato Gianluca Vialli con uno spettacolo a lui dedicato: "E' un ricordo indelebile, ci ha lasciato un patrimonio incredibile e in tutti i ruoli che ha ricoperto ha sempre messo serietà e credibilità". ha detto ricordando l'ex attaccante scomparso tre anni fa.

 

 

 

