Buffon si fida di Spalletti: "A Cagliari partita inspiegabile: è una Juve diversa" 

L'ex portiere Gigi Buffon si fida del nuovo corso imboccato dalla Juve : "Con Spalletti intravedo qualcosa di importante, a Cagliari è stata una partita inspiegabile ma ho visto una Juve con un piglio che non si vedeva da tempo: voglio sperare che il mattoncino per tornare ad essere protagonisti sia stato messo". Poi affronta la lotta al vertice: "E' un campionato godibile, Inter-Napoli è stato un bello spot e c'è una lotta serrata per lo scudetto".

Buffon e l'Italia verso il Mondiale

Buffon è il capo delegazione dell'Italia e il play-off decisivo per andare ai Mondiali è sempre più vicino: "Gattuso si prodiga per stare vicino ai ragazzi, ci sono le prerogative per arrivare dove vogliamo e l'importante è arrivare senza rimpianti ai giorni decisivi, lo stiamo facendo". L'ex portiere è presente a Torino, al Teatro Regio, dove verrà celebrato Gianluca Vialli con uno spettacolo a lui dedicato: "E' un ricordo indelebile, ci ha lasciato un patrimonio incredibile e in tutti i ruoli che ha ricoperto ha sempre messo serietà e credibilità". ha detto ricordando l'ex attaccante scomparso tre anni fa.