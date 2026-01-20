Corriere dello Sport.it
Spalletti diretta conferenza prima di Juve-Benfica: segui live tutte le sue dichiarazioni

L'allenatore bianconero presenta la partita di Champions League contro la squadra di Mourinho: gli aggiornamenti in tempo reale
Dall'inviata a Torino Chiara Zucchelli
3 min
Aggiorna

Dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari, riprende il percorso in Champions League della Juventus. All'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno il Benfica di José Mourinho. Con soli 9 punti in classifica, la Juve è alla ricerca di un successo per tentare di qualificarsi tra le prime otto. I portoghesi sarebbero attualmente eliminati, venticinquesimi con appena sei punti. Luciano Spalletti presenta la partita in conferenza stampa: le dichiarazioni in tempo reale.

15:42

Spalletti e il calcione a Kelly

La Juve stava svolgendo la rifinitura prima della gara di Champions contro il Benfica. I giocatori era in semicerchio e si stavano passando la palla: una sorta di torello. Spalletti, alle loro spalle, si mette a camminiare alzando le ginocchia, quasi come un soldato. E arrivato dietro Kelly, il tecnico lo colpisce alla schiena con un calcio volante, degno di un atleta di arti marziali. Una scena simpatica, scherzosa. LEGGI QUI

15:36

L'ultima di Champions della Juventus

Nell'ultima sfida di Champions League, giocata il 10 dicembre, la Juventus ha battuto per 2-0 il Pafos in casa grazie alle reti di McKennie e David.

15:23

Triplice impegno in settimana per la Juventus

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Benfica. In campionato, invece, all'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno il Napoli domenica alle 18:00. Quindi, mercoledì 28 alle 21:00 la sfida allo Stade Louis II contro il Monaco.

15:12

La classifica della Champions League

Con nove punti in classifica in sei partite, la Juventus è alla ricerca di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione diretta al prossimo turno, senza passare dai playoff. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA

15:01

Tra poco la conferenza stampa di Spalletti

Alle 16:00 è prevista la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Benfica.

Allianz Stadium - Torino

 

