Spalletti diretta conferenza prima di Juve-Benfica: segui live tutte le sue dichiarazioni
Dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari, riprende il percorso in Champions League della Juventus. All'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno il Benfica di José Mourinho. Con soli 9 punti in classifica, la Juve è alla ricerca di un successo per tentare di qualificarsi tra le prime otto. I portoghesi sarebbero attualmente eliminati, venticinquesimi con appena sei punti. Luciano Spalletti presenta la partita in conferenza stampa: le dichiarazioni in tempo reale.
Spalletti e il calcione a Kelly
La Juve stava svolgendo la rifinitura prima della gara di Champions contro il Benfica. I giocatori era in semicerchio e si stavano passando la palla: una sorta di torello. Spalletti, alle loro spalle, si mette a camminiare alzando le ginocchia, quasi come un soldato. E arrivato dietro Kelly, il tecnico lo colpisce alla schiena con un calcio volante, degno di un atleta di arti marziali. Una scena simpatica, scherzosa. LEGGI QUI
L'ultima di Champions della Juventus
Nell'ultima sfida di Champions League, giocata il 10 dicembre, la Juventus ha battuto per 2-0 il Pafos in casa grazie alle reti di McKennie e David.
Triplice impegno in settimana per la Juventus
La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Benfica. In campionato, invece, all'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno il Napoli domenica alle 18:00. Quindi, mercoledì 28 alle 21:00 la sfida allo Stade Louis II contro il Monaco.
La classifica della Champions League
Con nove punti in classifica in sei partite, la Juventus è alla ricerca di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione diretta al prossimo turno, senza passare dai playoff. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA
Allianz Stadium - Torino