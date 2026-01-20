Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti rifila un calcio a Kelly durante la rifinitura: il video è virale sui social 

L'allenatore è protagonista di un simpatico siparietto prima della sfida di Champions contro il Benfica: i dettagli
2 min
TagsSpallettiKellyjuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La tensione si può smorzare in molti modi. Chiedere informazioni a Luciano Spalletti, l'allentore della Juve, che nell'ultimo periodo è diventato virale sui social più volte. Era successo anche a Cagliari, con quella particolare stretta di mano data al collega Pisicane al triplice fischio della partita di campionato e poi con un tifoso. Oggi si è completato un altro capitolo della saga, con contorni diversi, non passati inosservati tra tifosi bianconeri e non. 

Spalletti e il colpo sulla schiena di Kelly 

La Juve stava svolgendo la rifinitura prima della gara di Champions contro il Benfica. I giocatori era in semicerchio e si stavano passando la palla: una sorta di torello. Spalletti, alle loro spalle, si mette a camminiare alzando le ginocchia, quasi come un soldato. E arrivato dietro Kelly, il tecnico lo colpisce alla schiena con un calcio volante, degno di un atleta di arti marziali. Una scena simpatica, scherzosa. Il colpo era leggero, ma è stato ripreso dalle telecamere e quindi è diventato rapidamente virale sui social.   

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Denunciato tifoso della JuveBuffon si fida di Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS