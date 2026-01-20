Spalletti rifila un calcio a Kelly durante la rifinitura: il video è virale sui social 

La tensione si può smorzare in molti modi. Chiedere informazioni a Luciano Spalletti , l'allentore della Juve , che nell'ultimo periodo è diventato virale sui social più volte. Era successo anche a Cagliari, con quella particolare stretta di mano data al collega Pisicane al triplice fischio della partita di campionato e poi con un tifoso. Oggi si è completato un altro capitolo della saga, con contorni diversi, non passati inosservati tra tifosi bianconeri e non.

Spalletti e il colpo sulla schiena di Kelly

La Juve stava svolgendo la rifinitura prima della gara di Champions contro il Benfica. I giocatori era in semicerchio e si stavano passando la palla: una sorta di torello. Spalletti, alle loro spalle, si mette a camminiare alzando le ginocchia, quasi come un soldato. E arrivato dietro Kelly, il tecnico lo colpisce alla schiena con un calcio volante, degno di un atleta di arti marziali. Una scena simpatica, scherzosa. Il colpo era leggero, ma è stato ripreso dalle telecamere e quindi è diventato rapidamente virale sui social.