Yildiz meglio di Yamal: ecco la classifica dei migliori Under 22

Il CIES Football Observatory accende i riflettori sui migliori giocatori di campo under 22 che, nel corso dell’attuale o dell’ultima stagione completata, hanno inciso più dei loro stessi compagni di squadra. L’analisi prende in considerazione 65 campionati in tutto il mondo e si basa sui dati di Impect, che valutano le prestazioni attraverso otto aree di gioco fondamentali, secondo una metodologia scientifica e comparativa.