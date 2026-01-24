"Se dici Juventus, dici Gianni Agnelli": il club bianconero ricorda l'Avvocato
24 gennaio 2003-24 gennaio 2026. Sono passati ventitré anni dalla scomparsa di Gianni Agnelli. Una ricorrenza nella quale la Juventus ha voluto ricordare il suo presidente a lungo, attraverso una nota ufficiale. ""La passione non cambia e non invecchia. Questo è sicuro" Una delle tante frasi celebri, delle parole che hanno segnato la vita di Gianni Agnelli e anche quella della sua Juventus, che non smettere di ricordarlo nonostante il tempo passato".
La Juventus ricorda Agnelli: "Simbolo e modello della società"
Una lunga dedica, quella del club bianconero nei confronti di Gianni Agnelli: "E' stato il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo. Un uomo diventato modello e simbolo per la nostra società, che 23 anni dopo continua a vivere nel suo ricordo e a seguire i suoi insegnamenti. Come l’attaccamento a radici e valori che restano impressi nel Dna della nostra squadra, uno stile inconfondibile che ha lasciato il segno". Concludendo con: "Se dici Juventus, dici Gianni Agnelli. Per tutti l’Avvocato, per noi da sempre e per sempre un riferimento".