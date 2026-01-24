Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Se dici Juventus, dici Gianni Agnelli": il club bianconero ricorda l'Avvocato

Il ricordo del club a ventitré anni dalla scomparsa: "Simbolo e modello della nostra società"
2 min
TagsjuveAgnelli
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

24 gennaio 2003-24 gennaio 2026. Sono passati ventitré anni dalla scomparsa di Gianni Agnelli. Una ricorrenza nella quale la Juventus ha voluto ricordare il suo presidente a lungo, attraverso una nota ufficiale. ""La passione non cambia e non invecchia. Questo è sicuro" Una delle tante frasi celebri, delle parole che hanno segnato la vita di Gianni Agnelli e anche quella della sua Juventus, che non smettere di ricordarlo nonostante il tempo passato".

La Juventus ricorda Agnelli: "Simbolo e modello della società"

Una lunga dedica, quella del club bianconero nei confronti di Gianni Agnelli: "E' stato il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo. Un uomo diventato modello e simbolo per la nostra società, che 23 anni dopo continua a vivere nel suo ricordo e a seguire i suoi insegnamenti. Come l’attaccamento a radici e valori che restano impressi nel Dna della nostra squadra, uno stile inconfondibile che ha lasciato il segno". Concludendo con: "Se dici Juventus, dici Gianni Agnelli. Per tutti l’Avvocato, per noi da sempre e per sempre un riferimento".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Yildiz e le parole sul rinnovo con la JuventusMeglio Spalletti della Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS