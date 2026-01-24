"Se dici Juventus, dici Gianni Agnelli": il club bianconero ricorda l'Avvocato

24 gennaio 2003-24 gennaio 2026. Sono passati ventitré anni dalla scomparsa di Gianni Agnelli. Una ricorrenza nella quale la Juventus ha voluto ricordare il suo presidente a lungo, attraverso una nota ufficiale. ""La passione non cambia e non invecchia. Questo è sicuro" Una delle tante frasi celebri, delle parole che hanno segnato la vita di Gianni Agnelli e anche quella della sua Juventus, che non smettere di ricordarlo nonostante il tempo passato".