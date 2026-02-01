Spalletti fa chiarezza su Icardi alla Juve e non risparmia Wanda Nara: "Goleador fantastico ma..."  

Grazie alla doppietta di Bremer, e ai gol di McKennie e David, la Juventus espugna il Tardini , supera momentaneamente la Roma (impegnata nel posticipo del lunedì sul campo dell'Udinese) e aggancia il quarto posto a 45 punti, uno in meno del Napoli. Per il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti si tratta della quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato: "Le parole di apprezzamento dei miei giocatori? Fanno piacere. Per me è fondamentale avere un rapporto con una squadra che vuole giocare a calcio e divertirsi. Tutto passa attraverso la qualità che mettiamo in campo. E' importante essere sempre connessi alla partita. Ogni gara è una tappa che ci serve per portarci dietro delle cose in vista del futuro. Ma alla fine di ogni gara ce n'è sempre una successiva. Ma io non voglio che i miei giocatori parlino di me. Questa è una squadra che può diventare fortissima: grazie all'amicizia, al gruppo e alla qualità. Sono giocatori che mettono entusiasmo e determinazione".

Spalletti su Icardi: il riferimento a Wanda Nara

Tra le note positive della gara del Tardini, c'è la crescita di Kalulu: "Gioca in una posizione fondamentale. Lui ha la capacità di inserirsi al momento giusto: la squadra deve giocare corto e distendersi in un attimo, sfruttando questi movimenti". Gli stessi che nel Napoli di Spalletti faceva Di Lorenzo. "Gli faccio l'in bocca al lupo affinchè torni al più presto in campo. Lui è un maestro a fare questi movimenti: ad attaccare lo spazio, a venire dentro, a proporsi. Kalulu lo sta facendo altrettanto bene". Il tecnico spiega le condizioni di Yildiz: "Ci rispondeva che aveva dolore, ma che poteva restare in campo fino all'intervallo. Ci siamo fidati di lui, ma ora ha un pò di dolore nel camminare. Mi dicono che non si tratta di nulla di grave". Poi su Icardi. "Mi è stato domandato di Icardi e Osimhen: di Icardi non posso che parlarne bene, ma questo non vuol dire che comprepremo Icardi. Lui mi ha dato una mano a livello di gol, ma poi portava nello spogliatoio anche altri problemi di casa: di famiglia. Era come se vivesse nello spogliatoio, ma aveva una finestra aperta su altri mondi. In quel periodo li le decisioni le dovevo prendere io, presi una decisione forte nei suoi confronti. Ma lui è un ragazzo per bene, un ragazzo squisito e un goleador fantastico. Ma Icardi non si muove. Noi stiamo bene: cerchiamo un giocatore con determinate caratteristiche, ma se non lo troviamo, andiamo avanti così".