Chiellini e il segreto di Spalletti: "Ecco quando la squadra ha fatto il salto di qualità"

Chiellini e il futuro della Juve

Il dirigente bianconero ha poi affrontato il tema del mercato e dell’assenza di Vlahovic, chiarendo la posizione del club: “Abbiamo scandagliato il mercato e valutato tante situazioni che potevano darci una mano per supplire all’assenza di Dusan. L’operazione che è stata fatta è andata bene e siamo contenti di come sta procedendo. Con Vlahovic non avremmo avuto bisogno di niente, ma alcuni giocatori hanno preso fiducia e stanno giocando con continuità”. Spazio anche alle notizie dall’infermeria, con segnali incoraggianti per la Juve: “Sta rientrando Gatti dopo un problema al ginocchio e speriamo possa darci una mano in questo periodo. C’è bisogno di tutti. Rispetto a qualche mese fa sono rientrati giocatori importanti come Miretti e Gatti. Anche chi ha performato meno speriamo possa fare meglio, perché serviranno tutti”. Infine, Chiellini ha parlato del rapido inserimento di Luciano Spalletti, elogiando il lavoro svolto dallo staff tecnico: “Me l’aspettavo e me lo auguravo. Ha lavorato tanto, soprattutto dopo un periodo con molte partite ravvicinate. Nel calcio moderno è difficile allenare con continuità quando si gioca ogni tre giorni, ma la squadra è riuscita a recepire quello che chiedeva il mister e a fare un salto di qualità”.