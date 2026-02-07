Yildiz, sì alla Juve: l'annuncio per il rinnovo atteso entro questa sera
Yildiz e la Juve hanno raggiunto l’accordo. Rinnovo del contratto, prolungato sino al 2030, ingaggio da 7 milioni più bonus a partire dalla stagione 2026/27, un premio alla firma. L’annuncio è atteso entro questa sera. La società bianconera sta lavorando per sistemare gli ultimi dettagli, non ci sono conferme esplicite, tuttavia neppure viene negato che già oggi, attraverso i social, possa essere ufficializzato l’accordo con il numero 10 turco, primo cardine del progetto legato al futuro.
Spalletti sulle condizioni di Kenan
Spalletti, previsto in conferenza allo Stadium (ore 16), spiegherà intanto se potrà utilizzare Kenan dal primo minuto domani con la Lazio o se preferirà farlo entrare in corsa per l’ultima mezz’ora. Yildiz si era fermato al Tardini di Parma per una contrattura all’adduttore della coscia sinistra, a Bergamo nei quarti di Coppa Italia non ha giocato, assistendo alla partita con l’Atalanta dalla panchina.