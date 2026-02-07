Yildiz, sì alla Juve: l'annuncio per il rinnovo atteso entro questa sera

Yildiz e la Juve hanno raggiunto l’accordo. Rinnovo del contratto, prolungato sino al 2030, ingaggio da 7 milioni più bonus a partire dalla stagione 2026/27, un premio alla firma. L’annuncio è atteso entro questa sera. La società bianconera sta lavorando per sistemare gli ultimi dettagli, non ci sono conferme esplicite, tuttavia neppure viene negato che già oggi, attraverso i social, possa essere ufficializzato l’accordo con il numero 10 turco, primo cardine del progetto legato al futuro.