Locatelli e Yildiz mortificati dopo Juve-Lazio: lo sfogo social e la reazione dei tifosi

Locatelli e lo sfogo sui social dopo la Lazio: "Dispiaciuto per il mio errore". E Yildiz...

Il centrocampista bianconero, protagonista dell’episodio che ha portato al gol laziale, ha ammesso le proprie responsabilità scrivendo su Instagram: "Sono davvero dispiaciuto per il mio errore: un pareggio che ci lascia rammarico, ma resta la grande reazione della squadra". Anche Yildiz, che ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2030, ha commentato la gara sottolineando la delusione per non aver conquistato i tre punti: "Volevamo di più e abbiamo dato tutto: non è bastato vincere, ma non abbiamo mai mollato".