lunedì 9 febbraio 2026
Locatelli e Yildiz mortificati dopo Juve-Lazio: lo sfogo social e la reazione dei tifosi

Ecco cosa hanno scritto i due calciatori bianconeri dopo il pareggio all'Allianz Stadium sui propri profili
2 min
Juventus
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo il pareggio contro la Lazio, in casa Juventus restano sensazioni contrastanti. Sui social, Manuel Locatelli e Kenan Yildiz hanno condiviso il loro stato d’animo al termine della sfida, terminata 2-2.

Locatelli e lo sfogo sui social dopo la Lazio: "Dispiaciuto per il mio errore". E Yildiz...ial dopo la Lazio: "Dispiaciuto per il mio errore". E Yildiz...

Il centrocampista bianconero, protagonista dell’episodio che ha portato al gol laziale, ha ammesso le proprie responsabilità scrivendo su Instagram: "Sono davvero dispiaciuto per il mio errore: un pareggio che ci lascia rammarico, ma resta la grande reazione della squadra". Anche Yildiz, che ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2030, ha commentato la gara sottolineando la delusione per non aver conquistato i tre punti: "Volevamo di più e abbiamo dato tutto: non è bastato vincere, ma non abbiamo mai mollato"

 

 

 

