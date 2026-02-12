Corriere dello Sport.it
Spalletti, a sorpresa niente conferenza stampa prima di Inter-Juve: chi parlerà al suo posto© LAPRESSE

Spalletti, a sorpresa niente conferenza stampa prima di Inter-Juve: chi parlerà al suo posto

L'allenatore dei bianconeri ha deciso di non presentarsi al consueto appuntamento alla vigilia del big match
1 min
Sabato alle 20:45 gli occhi saranno tutti puntati su San Siro per il big match tra Inter e Juventus, sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Attesa alle stelle per il Derby d'Italia che potrebbe rivelarsi importantissimo per indirizzare il destino della stagione delle due squadre, con i nerazzurri in fuga verso lo scudetto e la squadra di Spalletti in una lotta molto serrata per un posto tra le prime quattro. Lo stesso allenatore dei bianconeri ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa alla vigilia della grande sfida.

Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve: la decisione

Luciano Spalletti non parlerà alla vigilia della sfida contro l'Inter. Il motivo potrebbe essere legato ai tanti impegni ravvicinati che vedranno coinvolta la Juventus tra campionato e Champions League, perciò l'allenatore dovrà presentarsi in conferenza già parecchie volte nelle prossime settimane. Comunque dalla Juventus non mancheranno le voci alla vigilia di una partita così importante: infatti, prima della sfida contro l'Inter, sarà il capitano dei bianconeri Manuel Locatelli a rispondere alle domande dei giornalisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

