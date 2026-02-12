Spalletti, a sorpresa niente conferenza stampa prima di Inter-Juve: chi parlerà al suo posto

Sabato alle 20:45 gli occhi saranno tutti puntati su San Siro per il big match tra Inter e Juventus, sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Attesa alle stelle per il Derby d'Italia che potrebbe rivelarsi importantissimo per indirizzare il destino della stagione delle due squadre, con i nerazzurri in fuga verso lo scudetto e la squadra di Spalletti in una lotta molto serrata per un posto tra le prime quattro. Lo stesso allenatore dei bianconeri ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa alla vigilia della grande sfida.