venerdì 13 febbraio 2026
Boga shock, la confessione a sorpresa: "A Nizza mangiavo poco, la Juve mi ha salvato"

Il neo attaccante bianconero racconta il brutto periodo in Francia e guarda alla sfida con l'Inter: "Gara tosta, ma pronti a tutto"
Juventus

Un nuovo inizio, dopo mesi complicati. Jeremie Boga racconta senza filtri il momento difficile vissuto in Francia e quanto il passaggio alla Juve abbia rappresentato una svolta decisiva. “A Nizza ho vissuto un periodo molto brutto, mangiavo poco e ho anche perso due chili, ma poi è arrivata la chiamata della Juve: è stata come una benedizione, mi ha salvato”. Il calciatore bianconero ha spiegato a Dazn di aver attraversato una fase personale delicata durante l’esperienza in Costa Azzurra, tanto da doversi fermare per ritrovare equilibrio.

Boga e il nuovo futuro alla Juve

“Non posso ancora dire nel dettaglio cosa sia successo, ma sono stato a casa con il mio preparatore e mia moglie. E la mia famiglia aveva anche un po' di paura”. Il trasferimento a Torino ha segnato una vera ripartenza, anche dal punto di vista emotivo. “E ho provato grandi emozioni quando ho firmato con la Juve: sono grato ogni giorno di essere qua”. Adesso lo sguardo è rivolto al campo e alla prossima sfida contro l’Inter, in quello che si preannuncia come un derby d’Italia ad alta intensità.“Loro sono primi e sarà una gara difficile, ma faremo di tutto per provare a vincere”.

 

 

