Furia Hernanes in diretta tv sul caso Bastoni: "Lui e Vergara, atteggiamenti da combattere. E se Dazn mi chiama ancora..."

Le parole di Hernanes su Bastoni: "Se l'anno prossimo Dazn dovesse chiamarmi, io..."

Negli studi di Dazn per il post partita, il doppio ex di Inter e Juve Hernanes ha commentato così la vittoria dei nerazzurri, che potrebbe diventare fondamentale per Chivu in chiave-scudetto: "L'Inter gioca il miglior calcio in Italia e se il Milan non batterà il Como avrà lo scudetto in tasca. Oggi, però, per la Juventus non può essere una sconfitta perché l'episodio di Kalulu è sotto gli occhi di tutti e sono arrabbiato per questo. Io sto pensando che se il prossimo anno mi dovesse ancora chiamare Dazn, potrei non accettare perché è inutile venire per parlare di queste cose, di regolamento. Io vorrei parlare di calcio. Gli atteggiamenti come quelli di Bastoni devono essere combattuti. Va combattuta la mentalità di Bastoni e Vergara. L'adrenalina ti porta a fare cose in campo e ci sta, ma serve lucidità. Questa mentalità va combattuta perché questo non è più calcio".